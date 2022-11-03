Condenado por estupro na Itália, ex-jogador Robinho aparece disfarçado em protesto em SP, diz jornal

Robinho foi visto em manifestação pró-Bolsonaro, em São Vicente, no Litoral de São Paulo. Segundo o jornal Extra, o ex-jogador, condenado por estupro na Itália, estava disfarçado no protesto contra o resultado das eleições democráticas que aconteceram no domingo (30).

De acordo com a publicação, o apoiador de Jair Bolsonaro estava enrolado numa bandeira do Brasil e usava uma máscara no rosto e um gorro na cabeça. Apenas os olhos e as mãos estavam à vista, o que fez a equipe do Extra identificar Robinho: "se traiu ao não tirar a grossa aliança de casamento, que logo foi reconhecida pelos manifestantes e internautas que chegam à identidade do rapaz, chamado nas redes de "Tartaruga Ninja", diz o jornal.