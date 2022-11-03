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Condenado por estupro na Itália, ex-jogador Robinho aparece disfarçado em protesto em SP, diz jornal

Segundo o jornal Extra, Robinho usava uma máscara e gorro em protesto pró-Bolsonaro, em São Vicente, no Litoral Paulista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 03 de Novembro de 2022 às 10:12

Internautas reconhecem Robinho em foto de protesto
Internautas reconhecem Robinho em foto de protesto Crédito: Reprodução/Twitter
Robinho foi visto em manifestação pró-Bolsonaro, em São Vicente, no Litoral de São Paulo. Segundo o jornal Extra, o ex-jogador, condenado por estupro na Itália, estava disfarçado no protesto contra o resultado das eleições democráticas que aconteceram no domingo (30).
De acordo com a publicação, o apoiador de Jair Bolsonaro estava enrolado numa bandeira do Brasil e usava uma máscara no rosto e um gorro na cabeça. Apenas os olhos e as mãos estavam à vista, o que fez a equipe do Extra identificar Robinho: "se traiu ao não tirar a grossa aliança de casamento, que logo foi reconhecida pelos manifestantes e internautas que chegam à identidade do rapaz, chamado nas redes de "Tartaruga Ninja", diz o jornal.
Vale lembrar que Robinho foi condenado na Itália neste ano - 13 anos após o estupro coletivo - e segue livre no Brasil enquanto o país avalia o pedido de extradição feito pelo Ministério da Justiça italiano.

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