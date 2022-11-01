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Shows de Leonardo e Gusttavo Lima são adiados após bloqueios em rodovias

O cancelamento ocorreu por causa dos bloqueios ilegais de bolsonaristas em estradas contra o resultado das eleições
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Novembro de 2022 às 19:34

Gusttavo Lima:
Gusttavo Lima teve show cancelado Crédito: Divulgação
Os cantores Leonardo e Gusttavo Lima, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, tiveram que adiar os shows. O cancelamento ocorreu por causa dos bloqueios ilegais de bolsonaristas em estradas contra o resultado das eleições.
O show de Leonardo estava marcado para esta terça-feira (1º) em Criciúma, Santa Catarina. O comunicado foi feito no perfil da produtora do show, X9 Promoções. "Por causa de questões da paralisação dos caminheiros, ficou impossibilitada a logística do show que iria ocorrer hoje, dia 1º de novembro na AM Master Hall do cantor Leonardo, foi adiado com uma nova data para 1º de dezembro. Ingressos já adquiridos serão válidos no dia 1 de Dezembro", informaram.
Já o cantor Gusttavo Lima anunciou, no seu perfil do Instagram, o cancelamento do show que seria realizado hoje na cidade de Canaã dos Carajás, no Pará. "A decisão foi tomada em virtude das paralisações que ocorrem nas rodovias que dão acesso à cidade e que impedem a chegada ao local em tempo hábil para execução da apresentação. Informamos que, até o momento, não temos informações sobre eventual remarcação dessa apresentação", diz o comunicado. 

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