Shows de Leonardo e Gusttavo Lima são adiados após bloqueios em rodovias

Gusttavo Lima teve show cancelado Crédito: Divulgação

Os cantores Leonardo e Gusttavo Lima, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, tiveram que adiar os shows. O cancelamento ocorreu por causa dos bloqueios ilegais de bolsonaristas em estradas contra o resultado das eleições.

O show de Leonardo estava marcado para esta terça-feira (1º) em Criciúma, Santa Catarina. O comunicado foi feito no perfil da produtora do show, X9 Promoções. "Por causa de questões da paralisação dos caminheiros, ficou impossibilitada a logística do show que iria ocorrer hoje, dia 1º de novembro na AM Master Hall do cantor Leonardo, foi adiado com uma nova data para 1º de dezembro. Ingressos já adquiridos serão válidos no dia 1 de Dezembro", informaram.