Joelma cancela show após ser diagnosticada com Covid-19 pela quinta vez

A cantora Joelma Crédito: Instagram/@joelmaareal

Joelma testou positivo para Covid-19 pela quinta vez. A informação foi divulgada pela cantora, nas redes sociais, neste sábado, 12.

Por isso, a artista precisou cancelar o show que faria no sábado, em Tocantins. No Instagram, Joelma tranquilizou os fãs e disse que estava bem.

"Pois é, testei positivo pela quinta vez. Inexplicável, não tô nem acreditando nisso. Pessoal de Alvorada, Tocantins, infelizmente não foi dessa vez", disse.

"Ia ser lindo né? Mas eu tô bem, gente. Diferente de todas os outros Covids eu tô bem tranquila, tá bom? Um beijo pra todos", concluiu.