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Joelma cancela show após ser diagnosticada com Covid-19 pela quinta vez

‘Diferente de todas as outras vezes, estou bem tranquila’, disse a cantora
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 14 de Novembro de 2022 às 09:11

A cantora Joelma
A cantora Joelma Crédito: Instagram/@joelmaareal
Joelma testou positivo para Covid-19 pela quinta vez. A informação foi divulgada pela cantora, nas redes sociais, neste sábado, 12.
Por isso, a artista precisou cancelar o show que faria no sábado, em Tocantins. No Instagram, Joelma tranquilizou os fãs e disse que estava bem.
"Pois é, testei positivo pela quinta vez. Inexplicável, não tô nem acreditando nisso. Pessoal de Alvorada, Tocantins, infelizmente não foi dessa vez", disse.
"Ia ser lindo né? Mas eu tô bem, gente. Diferente de todas os outros Covids eu tô bem tranquila, tá bom? Um beijo pra todos", concluiu.
Esta é a segunda vez que um show da cantora é cancelado na cidade, na primeira ela estava com esofagite, gastrite e edema e não conseguiu realizar a apresentação marcada para o dia 10 de junho deste ano.

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