Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Deu B.O.

Joelma e Ximbinha podem ser processados por compositor; entenda

Ex-casal está sendo processado por Elivandro Cuca, responsável por hits como "Calypso pelo Brasil" e "Máquina do Tempo". O artista alega que não recebeu a prestação de contas sobre os ganhos com as músicas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 27 de Setembro de 2022 às 14:37

Joelma e Ximbinha estão sendo processados pelo compositor Elivandro Cuca
Joelma e Ximbinha estão sendo processados pelo compositor Elivandro Cuca Crédito: Reprodução/ Instagram
Separados desde 2015, JoelmaXimbinha podem se encontrar na justiça. Segundo a revista "Contigo", o ex-casal pode ser condenado a pagar uma verdadeira bolada na Justiça. Eles estão sendo processados por um compositor por conta de receitas não recebidas.
Elivandro Cuca, conhecido como Mister Cuca, é responsável por hits como "Calypso pelo Brasil" e "Máquina do Tempo". O artista alega que não recebeu a prestação de contas sobre os ganhos com as músicas.
Cuca pede uma indenização de, no mínimo, R$ 100 mil reais. O processo é movido contra a Editora Musical J.C SHOW LTDA, empresa à qual o ex-casal estava ligada. O compositor também teria afirmado no processo que não é um "aventureiro" e que ele quer que todos os contratos em vigência sejam rescindidos.
Caso Elivandro vença a ação,  Joelma e Ximbinha podem ficar sem autorização para executar as músicas em seus shows.

Veja Também

Maiara e Fernando Zor terminam namoro pela 10ª vez

Felipe Neto pede "perdão" a Dilma por "discurso golpista"

Michelle Bolsonaro critica look de Marquezine em desfile: "Feia e vulgar"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe
Imagem de destaque
Incêndio atinge apartamento de aposentado em Jardim Camburi

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados