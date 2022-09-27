Joelma e Ximbinha podem ser processados por compositor; entenda

Joelma e Ximbinha estão sendo processados pelo compositor Elivandro Cuca Crédito: Reprodução/ Instagram

Separados desde 2015, Joelma e Ximbinha podem se encontrar na justiça. Segundo a revista "Contigo", o ex-casal pode ser condenado a pagar uma verdadeira bolada na Justiça. Eles estão sendo processados por um compositor por conta de receitas não recebidas.

Elivandro Cuca, conhecido como Mister Cuca, é responsável por hits como "Calypso pelo Brasil" e "Máquina do Tempo". O artista alega que não recebeu a prestação de contas sobre os ganhos com as músicas.

Cuca pede uma indenização de, no mínimo, R$ 100 mil reais. O processo é movido contra a Editora Musical J.C SHOW LTDA, empresa à qual o ex-casal estava ligada. O compositor também teria afirmado no processo que não é um "aventureiro" e que ele quer que todos os contratos em vigência sejam rescindidos.