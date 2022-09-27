Felipe Neto pede "perdão" a Dilma por "discurso golpista"

Felipe Neto pediu perdão a Dilma por ter apoiado o impeachment Crédito: Reprodução/ Twitter @felipeneto

Um dos principais influenciadores digitais do Brasil, contando com quase 45 milhões de seguidores no YouTube, Felipe Neto movimentou as redes sociais na tarde desta segunda (26) ao fazer um post no twitter relatando seu encontro com a ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

"Ontem pude olhar nos olhos da Presidenta Dilma e pedir perdão. Perdão por ter propagado o antipetismo, o discurso golpista e o ódio à esquerda. O amor que ela me deu em retorno foi algo q nem consigo explicar a vcs. É esse amor que vai vencer dia 02”, escreveu Neto, ao publicar uma foto com Dilma.

Ontem pude olhar nos olhos da Presidenta Dilma e pedir perdão. Perdão por ter propagado o antipetismo, o discurso golpista e o ódio à esquerda.



O amor q ela me deu em retorno foi algo q nem consigo explicar a vcs.



É esse amor que vai vencer dia 02.



❤️ pic.twitter.com/WO4HQjLLO4 — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) September 26, 2022

Em entrevista ao Roda Viva, da TV Cultura, em 2020, o influencer já havia admitido que errou ao apoiar o impeachment da petista. "Um defeito que eu não tenho é o da teimosia. Errei no passado, aprendi com esses erros. Não sou adorador de um projeto petista, mas, no momento do impeachment, daquilo que podemos chamar de golpe, a minha colaboração, embora fosse nada comparável com a que tenho hoje nas redes sociais, sem dúvida existiu", disse, durante o programa.