Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Dynho Alves desafia Whindersson após nocautear influenciador no boxe

Dançarino e cantor venceu Christian Figueiredo neste domingo (25) e espera enfrentar agora o humorista: "Vou arrancar a sua cabeça"
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de Setembro de 2022 às 11:08

Whindersson Nunes foi desafiado por Dynho Alves no boxe
Whindersson Nunes foi desafiado por Dynho Alves no boxe Crédito: Caio Florentino/ Fight Music Show e José Tramontin/Athletico Paranaense
Dynho Alves e Christian Figueiredo finalizaram no ringue o bate-boca iniciado numa live. Depois de três assaltos o dançarino e cantor nocauteou o youtuber durante a segunda edição do Fight Music Show, em Curitiba, na madrugada deste domingo (25).
Após o feito, o ex-marido de MC Mirella desafiou Whindersson Nunes. "Whindersson Nunes. Eu te admiro muito, pelo artista que você é, mas estou lançando um desafio para você. Vem que no próximo eu vou arrancar a sua cabeça", revelou Dynho.
Segundo o dançarino, a luta será difícil, mas será um desafio que se prontifica a vencer: "Eu sei que vai ser duro, é um desafio que eu quero cumprir agora. Estou muito feliz, muito obrigado a todos que assistiram, que acompanharam e torceram. E eu vou continuar. Aceita, aceita. Vamos lutar no próximo".
Whindersson Nunes lutou a primeira edição do Fight Music Show, realizada no começo do ano. O humorista enfrentou Popó, em luta de exibição que durou oito rounds.

TRETA DYNHO X CHRISTIAN FIGUEIREDO

A briga entre Christian e Dynho começou na na gravação do podcast 'Eu Fico Loko', do youtuber. Dynho era o entrevistado e se irritou com os comentários a respeito de sua participação no reality "A Fazenda".
No papo, a relação próxima de Dynho e Sthefane Matos foi citada e o dançarino afirmou que não cometeu traição e não se arrepende de nada. Vale lembrar que, após essa situação no programa, Mirella pediu o divórcio.
O clima no podcast ficou pesado a ponto de Dunho dizer que "gravaria conteúdos adultos" com a influenciadora digital Zoo, companheira de Christian, enquanto deixava o estúdio. Com os dois quase saindo nos tapas, a entrevista acabou e pouco tempo depois a luta foi marcada.
*Com informações do Uol e GE

Veja Também

Sthe e Dynho contam como souberam que estavam solteiros

MC Mirella pede divórcio de Dynho após comportamento em reality

Whindersson Nunes não paga aluguéis de escritórios e recebe ação de despejo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Famosos whindersson nunes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As reações de bolsonaristas e governistas à prisão de Ramagem pelo ICE nos EUA
Guarda de Vitória apreendeu R$ 15 mil em notas falsas com dupla em Vitória
Dupla é flagrada em Vitória com R$ 15 mil em notas falsas dentro de carro
Imagem de destaque
A personagem de IA que viraliza com críticas ao governo Lula e ao STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados