Dynho Alves desafia Whindersson após nocautear influenciador no boxe

Dynho Alves e Christian Figueiredo finalizaram no ringue o bate-boca iniciado numa live. Depois de três assaltos o dançarino e cantor nocauteou o youtuber durante a segunda edição do Fight Music Show, em Curitiba, na madrugada deste domingo (25).
Após o feito, o ex-marido de MC Mirella desafiou Whindersson Nunes. "Whindersson Nunes. Eu te admiro muito, pelo artista que você é, mas estou lançando um desafio para você. Vem que no próximo eu vou arrancar a sua cabeça", revelou Dynho.
Segundo o dançarino, a luta será difícil, mas será um desafio que se prontifica a vencer: "Eu sei que vai ser duro, é um desafio que eu quero cumprir agora. Estou muito feliz, muito obrigado a todos que assistiram, que acompanharam e torceram. E eu vou continuar. Aceita, aceita. Vamos lutar no próximo".
Whindersson Nunes lutou a primeira edição do Fight Music Show, realizada no começo do ano. O humorista enfrentou Popó, em luta de exibição que durou oito rounds.
TRETA DYNHO X CHRISTIAN FIGUEIREDO
A briga entre Christian e Dynho começou na na gravação do podcast 'Eu Fico Loko', do youtuber. Dynho era o entrevistado e se irritou com os comentários a respeito de sua participação no reality "A Fazenda".
No papo, a relação próxima de Dynho e Sthefane Matos foi citada e o dançarino afirmou que não cometeu traição e não se arrepende de nada. Vale lembrar que, após essa situação no programa, Mirella pediu o divórcio.
O clima no podcast ficou pesado a ponto de Dunho dizer que "gravaria conteúdos adultos" com a influenciadora digital Zoo, companheira de Christian, enquanto deixava o estúdio. Com os dois quase saindo nos tapas, a entrevista acabou e pouco tempo depois a luta foi marcada.
*Com informações do Uol e GE