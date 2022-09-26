Dynho Alves desafia Whindersson após nocautear influenciador no boxe

Whindersson Nunes foi desafiado por Dynho Alves no boxe Crédito: Caio Florentino/ Fight Music Show e José Tramontin/Athletico Paranaense

Dynho Alves e Christian Figueiredo finalizaram no ringue o bate-boca iniciado numa live. Depois de três assaltos o dançarino e cantor nocauteou o youtuber durante a segunda edição do Fight Music Show, em Curitiba, na madrugada deste domingo (25).

a última coisa que imaginei ver esse ano era dynho alves nocauteando christian figueiredo em uma luta de boxe pic.twitter.com/pFDgZj3Erw — ???. (@giobcecada) September 26, 2022

Após o feito, o ex-marido de MC Mirella desafiou Whindersson Nunes. "Whindersson Nunes. Eu te admiro muito, pelo artista que você é, mas estou lançando um desafio para você. Vem que no próximo eu vou arrancar a sua cabeça", revelou Dynho.

Segundo o dançarino, a luta será difícil, mas será um desafio que se prontifica a vencer: "Eu sei que vai ser duro, é um desafio que eu quero cumprir agora. Estou muito feliz, muito obrigado a todos que assistiram, que acompanharam e torceram. E eu vou continuar. Aceita, aceita. Vamos lutar no próximo".

TRETA DYNHO X CHRISTIAN FIGUEIREDO

A briga entre Christian e Dynho começou na na gravação do podcast 'Eu Fico Loko', do youtuber. Dynho era o entrevistado e se irritou com os comentários a respeito de sua participação no reality "A Fazenda".

GENTE! O clima pesou no final da entrevista do Dynho no #EuFicoLoko.



O Christian falou sobre a suposta parceria do funkeiro com Lumena e Dynho respondeu que vai gravar com a mulher dele.



Será que saiu porrada? pic.twitter.com/3HtfTqiPdS — #HITOU (@hitounaweb) July 5, 2022

O clima no podcast ficou pesado a ponto de Dunho dizer que "gravaria conteúdos adultos" com a influenciadora digital Zoo, companheira de Christian, enquanto deixava o estúdio. Com os dois quase saindo nos tapas, a entrevista acabou e pouco tempo depois a luta foi marcada.