Sthe e Dynho contam como souberam que estavam solteiros

Sthe e Dynho foram alvos de muitas críticas pela troca de carinho no programa Crédito: Reprodução/Playplus

Dynho Alves e Sthefane Matos contaram, nesta quarta-feira (15) como foi descobrir que estavam solteiros assim que foram eliminados de "A Fazenda 13" (RecordTV). Ele entrou no reality show casado com MC Mirella e ela, noiva de Victor Igoh. No entanto, seus parceiros romperam o relacionamento enquanto os ex-peões estavam confinados.

Em entrevista à "Live do Eliminado", Sthe e Dynho disseram que receberam a notícia pela primeira eliminada Liziane Gutierrez durante festa que aconteceu logo após a eliminação.

Sthe disse que já suspeitava de algo: "Quando eu recebi isso [a notícia de que o noivado estava rompido], meu mundo desabou. Falaram que a gente tava solteiro, não sei o quê. Quando a gente foi eliminado, falaram: 'Segura essa onda, boa sorte'. Eu já fiquei cismada. Eu fiquei com isso na cabeça". Dynho achou que não era nada demais: "Falei que podia ter sido porque a gente bateu na trave. Pra mim, achei que era por esse sentido".

"Quando eu entrei na festa, já tava com coração apertado. Quando eu encontrei com a Liziane, ela começou a me chamar de solteira. Falei: 'Oxe? Por que? O que aconteceu?'. Saí da festa, quis falar com o meu assessor. Aí ele me falou o que aconteceu, por cima, pra poder me tranquilizar", contou a TikToker.

O dançarino deu sua versão: "Na hora que eu entrei na festa, eu entrei numa energia muito boa porque era a última festa. Na hora que eu cheguei na festa, comecei a abraçar todo mundo. Eu olhei pra trás, falei: 'Lizi!'. Porque eu não tinha visto ela [na última dinâmica]. Aí ela: 'Dynho! Solteirão!'. E eu: 'Quê?'. Aí já me tiraram de perto dela. Ela falou isso pra Sthefane também".