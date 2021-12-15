Sthe e Dynho contam como souberam que estavam solteiros

Dynho Alves e Sthefane Matos contaram, nesta quarta-feira (15) como foi descobrir que estavam solteiros assim que foram eliminados de "A Fazenda 13" (RecordTV). Ele entrou no reality show casado com MC Mirella e ela, noiva de Victor Igoh. No entanto, seus parceiros romperam o relacionamento enquanto os ex-peões estavam confinados.
Em entrevista à "Live do Eliminado", Sthe e Dynho disseram que receberam a notícia pela primeira eliminada Liziane Gutierrez durante festa que aconteceu logo após a eliminação.
Sthe disse que já suspeitava de algo: "Quando eu recebi isso [a notícia de que o noivado estava rompido], meu mundo desabou. Falaram que a gente tava solteiro, não sei o quê. Quando a gente foi eliminado, falaram: 'Segura essa onda, boa sorte'. Eu já fiquei cismada. Eu fiquei com isso na cabeça". Dynho achou que não era nada demais: "Falei que podia ter sido porque a gente bateu na trave. Pra mim, achei que era por esse sentido".
"Quando eu entrei na festa, já tava com coração apertado. Quando eu encontrei com a Liziane, ela começou a me chamar de solteira. Falei: 'Oxe? Por que? O que aconteceu?'. Saí da festa, quis falar com o meu assessor. Aí ele me falou o que aconteceu, por cima, pra poder me tranquilizar", contou a TikToker.
O dançarino deu sua versão: "Na hora que eu entrei na festa, eu entrei numa energia muito boa porque era a última festa. Na hora que eu cheguei na festa, comecei a abraçar todo mundo. Eu olhei pra trás, falei: 'Lizi!'. Porque eu não tinha visto ela [na última dinâmica]. Aí ela: 'Dynho! Solteirão!'. E eu: 'Quê?'. Aí já me tiraram de perto dela. Ela falou isso pra Sthefane também".
Ele continuou: "Saí de perto, sentei no sofá e perguntei o que tava acontecendo. Eles disseram: 'A gente não pode falar'. E aí, mano, aconteceu 'mó' treta. Liziane 'embrasada', Lari quase se rasgando toda na mesa de vidro. A Lizi empurrou a Lary lá, a Lary caiu na mesa. E aí os meninos falaram: 'Mano, aconteceu isso, aquilo, você tá solteiro'. Quem tava dando apoio era o Gui Araujo. Eu falei: 'Como assim, mano?'. Sem entender nada. Aí já vim pro hotel, a minha cabeça a milhão".