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Finalista

Arcrebiano vira finalista em A Fazenda e provoca brincadeiras na web

Aline Mineiro e MC Gui foram eliminados a três dias da grande final
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 18:32

Arcrebiano vira finalista em A Fazenda
Arcrebiano vira finalista em A Fazenda Crédito: Instagram/@billaraujo
O capixaba Arcrebiano, também conhecido como Bil Araújo, surpreendeu seus fãs e internautas a chegar na final da 13ª edição do reality show A Fazenda (Record). Ao lado de Marina Ferrari, ele recebeu mais votos que os adversários Aline Mineiro e MC Gui, com quem disputava a primeira das duas roças especiais que vão definir quem continua até o último dia.
Neste domingo (12), ele completou 90 dias de confinamento, seu recorde comparado com outros realities dos quais participou, como o Big Brother Brasil (Globo) e No Limite (Globo). "Arcrebiano confirmado como o brasileiro que menos pagou aluguel no Brasil em 2021", brincou um internauta.
"Uma coisa que me deixou chocada foi descobrir que o Arcrebiano ainda está na Fazenda. Eu jurava que ele tinha saído", escreveu outra. O educador físico completou 30 anos nesta segunda-feira (13) e refletiu: "Comecei o ano dentro de um reality e vou terminar o ano dentro de um reality".
"Você piscou e o Arcrebiano conseguiu passar sorrateiro para uma final de reality show", disse outra. "Será que o Arcrebiano vai para o BBB 22?", brincou um quarto internauta, com o fato de Bil ter participado de três realities em um ano.
"A história de superação de Arcrebiano. Ele só precisava aprender a não desistir", disse outro. "Foram tantos realities e finalmente chegou na final de um... Quem acredita sempre alcança, não é mesmo Arcrebiano?", escreveu ainda outra internauta.
Nesta terça-feira (14), haverá a definição dos dois últimos finalistas. Eles sairão da disputa entre Dynho Alves, Rico Melquiades, Solange Gomes e Sthe Matos .A grande final do programa está programada para quinta-feira (16).
A Record promete que até o dia da decisão, haverá "muitas surpresas e emoções que vão agitar a dinâmica dos peões que continuam na disputa". Os percentuais dos finalistas não foram divulgados pela Record. A emissora optou por mostrar apenas quanto alcançaram os eliminados: 19,77% (Aline) e 7,44% (MC Gui).
A primeira a saber que seria finalista foi Marina. Aos gritos de felicidade, ela abraçou os colegas e voltou para a sede para contar aos demais participantes. Rico foi quem mais comemorou com ela.
Na sequência, foi Bil quem descobriu que também estaria na final. O ex-BBB e ex-No Limite, que completou 30 anos nesta segunda, ficou muito emocionado por conseguir continuar confinado.
O programa terminou com os quatro participantes da segunda roça especial pedindo votos para se tornarem finalistas.

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