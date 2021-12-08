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Em A Fazenda 13, Sthe diz não saber 'quem se separou' no mundo dos famosos

Influenciadora afirmou estar curiosa pelas fofocas de celebridades
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 15:07

Sthe Matos é a nova integrante de
Sthe Matos é integrante de "A Fazenda 13'' Crédito: Reprodução/ Instagram @sthefanematos
Confinada na 13ª edição do reality A Fazenda (Record), a influenciadora digital Sthe Matos, que perdeu o noivado durante o programa devido às suas ações, revelou que está curiosa para saber as novidades do mundo dos famosos.
"Eu não sei como vai ser a sensação quando a gente sair daqui porque parece que eu vivi meus 23 anos aqui. Não lembro de mais nada", disse Sthe em conversa com Bil Araújo, Dynho Alves e MC Gui. "Na hora que eu ver um carro, um prédio, vou falar 'nossa'", completou o MC.
A influenciadora seguiu dizendo que esqueceu de algumas coisas pessoais dentro de sua casa, e ainda reclamou que o reality não possui nenhuma forma de interação dos peões com os seus familiares para estimular o cérebro".
"Três meses sem ver nada a sua memória começa ir apagando as coisas. A gente tem memória fotográfica e tem que ouvir. O f. é que a gente não tem um estímulo aqui", disse. Tipo, a foto é a mesma foto e não é atual", completou.
Bil Araújo continua a conversa e diz que devem ter saído "muitas novidades" sobre os famosos. Matos concorda e diz: "Não sei quem se separou de não sem quem, não sei quem que foi preso, não sei quem que traiu e que não sei o quê que fez baixaria. Não sei quem nasceu".
"Muita coisa deve ter mudado", completou Dynho Alves. "Nossa, muita. Eu só quero que a pandemia tenha melhorado", respondeu a peoa, que ainda não sabe que seu noivo, o empresário Victor Igoh, anunciou o término do noivado.
Na noite da última segunda-feira (6), o empresário anunciou o fim de seu noivado com Sthe Matos. Ele fez um relato pelas redes sociais após se cansar de ver o clima de romance entre sua ex-noiva e Dynho Alves no confinamento.
"Após ver novos vídeos ontem, nos quais minha própria companheira assume -através de códigos em um bate-papo com sua colega de confinamento [Aline Mineiro]- alguns atos físicos com o dito 'amigo/irmão' [Dynho], e um outro vídeo, ainda mais íntimo, que desconsidera -de forma exacerbada- o status que ela ocupa aqui fora e deveria ocupar lá dentro, de mulher comprometida, repensei tudo", começou.
"Diante disso, levando em consideração o que eu quero para a minha vida, também os meus valores e a minha saúde mental e emocional, afirmo que, hoje, dia 6/12/2021, o meu noivado com Sthefane chegou ao fim", completou.

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