'Não tinha dimensão dela como cantora', diz filho de Gal Costa sobre o luto

Gabriel Costa, filho de Gal Costa, falou sobre o luto após a morte da cantora Crédito: Reprodução/Globo

Gabriel Costa, filho de Gal Costa, falou sobre o luto após a morte da cantora, em entrevista ao programa Fantástico, da Globo, no último domingo, 13. Esta foi a primeira vez que o rapaz de 17 anos comentou sobre a perda da mãe adotiva, que faleceu aos 77 anos, em São Paulo, na última semana.

O filho de Gal Costa confessou que só conseguiu compreender a dimensão da aclamação do ícone da música popular brasileira após sua morte. "Eu tinha a visão de que ela era minha mãe. Eu não tinha a dimensão dela como cantora. Eu só percebi isso no velório dela. E foi por esse motivo que eu vim aqui [ceder entrevista]", contou.

"Ela era muito melosa. Muito grudenta. Eu falava: 'Mãe, pelo amor de Deus (…) Tinha umas horas que eu queria ficar na minha de boa, quietinho, e ela já chegava grudando, abraçando, beijando", disse relembrando com carinho como era a rotina de ambos.