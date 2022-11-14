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Luto

'Não tinha dimensão dela como cantora', diz filho de Gal Costa sobre o luto

Gabriel Costa, de 17 anos, foi adotado por Gal Costa quando tinha 2 anos e é o único herdeiro da artista
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 14 de Novembro de 2022 às 15:55

Gabriel Costa, filho de Gal Costa, falou sobre o luto após a morte da cantora
Gabriel Costa, filho de Gal Costa, falou sobre o luto após a morte da cantora Crédito: Reprodução/Globo
Gabriel Costa, filho de Gal Costa, falou sobre o luto após a morte da cantora, em entrevista ao programa Fantástico, da Globo, no último domingo, 13. Esta foi a primeira vez que o rapaz de 17 anos comentou sobre a perda da mãe adotiva, que faleceu aos 77 anos, em São Paulo, na última semana.
O filho de Gal Costa confessou que só conseguiu compreender a dimensão da aclamação do ícone da música popular brasileira após sua morte. "Eu tinha a visão de que ela era minha mãe. Eu não tinha a dimensão dela como cantora. Eu só percebi isso no velório dela. E foi por esse motivo que eu vim aqui [ceder entrevista]", contou.
"Ela era muito melosa. Muito grudenta. Eu falava: 'Mãe, pelo amor de Deus (…) Tinha umas horas que eu queria ficar na minha de boa, quietinho, e ela já chegava grudando, abraçando, beijando", disse relembrando com carinho como era a rotina de ambos.
O filho, lamentou não ter desfrutado ainda mais da companhia de Gal. "Não aproveitei muito a presença da minha mãe aqui. Eu não ficava muito tempo sentado com ela e minha madrinha [Wilma Petrillo] conversando. Eu ficava jogando, vendo série. Eu devia ter aproveitado mais", disse.

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