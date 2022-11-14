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Após beijar Maraísa em evento, Bil Araújo abre o jogo: "Tá rolando"

"É um assunto que eu não gosto de ficar falando, porque o povo vai achar que eu tô biscoitando", disse o ex-BBB ao portal IG
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 14 de Novembro de 2022 às 13:58

Bil Araújo e Maraísa foram vistos juntos em um evento em Goiânia: será que está rolando namoro?
Bil Araújo e Maraísa foram vistos juntos em um evento em Goiânia: será que está rolando namoro? Crédito: Reprodução/ Instagram @bilaraujjo
Será que o famoso "recordar é viver" está rolando entre Bil Araújo e Maraísa? Os dois, que namoraram antes do capixaba entrar no "BBB 21" - quando ele foi segurança da sertaneja, que faz dupla com Maiara -, trocaram um selinho na madrugada deste domingo (13), durante uma apresentação da cantora em Goiás. A intimidade chamou a atenção dos fãs, que já comentam sobre o suposto retorno da relação.
Segundo o jornal "Extra", Bil revelou que ficou com medo de tocar no assunto e o público passar a chamá-lo de biscoiteiro, como se ele quisesse se aproveitar da fama da cantora. A outro portal, desta vez ao "IG Gente", ele revelou, depois de muito relutar, que tá rolando um clima entre os pombinhos. 
"Ela é minha ex. Dela não falo. Rolou ontem. Tá rolando, a gente está conversando. Mas é um assunto que eu não gosto de ficar falando, porque o povo vai achar que eu tô biscoitando, e não é isso. Eu tenho a minha história também", disse ele.
"Não quero ficar tocando neste assunto porque gera outro tipo de assunto. Todo mundo viu, a gente se beijou, a gente não tem que esconder nada de ninguém. Estamos conversando e estamos indo pra fora. Depois vocês vão ver o que vai acontecer", declarou, em tom de mistério.
E o clima de "aconchego" começou a rolar horas antes do famoso selinho. No sábado (12), no mesmo evento, o canela-verde postou uma foto com a cantora em seu perfil no Instagram. Na publicação, os dois aparecem abraçados, com a sugestiva legenda: "História demais".
Ainda de acordo com o jornal "Extra", o beijo de domingo, no entanto, não é o primeiro desde o fim do relacionamento do casal.
No início do mês, em entrevista ao podcast "PodDarPrado", Bil deixou claro que voltou a ficar com Maraisa depois que saiu do "BBB". "Já rolou um flashback aí. Desculpa, Maraisa, falei", contou ele na entrevista, sem entrar em mais detalhes.
Só para lembrar: a cantora não assumiu nenhum relacionamento desde o começo de 2021. Já Bil está solteiro desde maio deste ano, quando terminou com a apresentadora Erika Schneider.

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