Bil Araujo reúne influenciadores em sua festa de 31 anos no ES

O ex-BBB Bil Araújo Crédito: Instagram/@bilaraujjo

Bil Araújo faz aniversário no dia 13 de dezembro, mas resolveu antecipar as festividades e escolheu comemorar os seus 31 anos no Espírito Santo. O ex-BBB pretende reunir colegas de confinamento e influenciadores de todo o país no Embrazado, em Vitória, nesta quarta-feira (9). A proposta é apresentar a Capital aos amigos e incentivar o turismo na região.

O brother acredita que as pessoas estão acostumadas a curtirem festas em grandes centros, como São Paulo e Rio de Janeiro, mas que Vitória também tem muito a oferecer. Para ele, o Espírito Santo ainda não é devidamente reconhecido pelos famosos e até por turistas. Por isso, fazer uma festa no Estado em que nasceu vai fazer "a galera lembrar que o Espírito Santo também consegue entregar o que os outros estados fazem".

"O destaque todo vai ser mais pro Estado, não é nem pra mim. Só da galera abrir a agenda deles pra vir prestigiar o Espírito Santo, que eu amo, é muito legal”

SambaSoul e Breno e Bernardo são alguns dos nomes que prometem agitar a comemoração do capixaba em Vitória. Para os convidados se divertirem, a festa contará com robô interativo, personagem surpresa, fliperama, totó e mesa de ping pong.

Em parceria com um frigorífico capixaba, Bil fará uma churrascada. Mas, para quem não curte carne vermelha, terão opções de camarão, dadinhos de tapioca e mesa de frios.

Para receber toda a turma, o capixaba fretou um carro de luxo 100% elétrico. São mais de 20 convidados que farão um roteiro por Vitória e Guarapari com tudo que tem direito. “Eu queria entregar uma coisa com qualidade e excelência pra galera curtir e viver a experiência”, complementa.

Entre os confirmados, de acordo com a assessoria de Bil, estão Lumena Aleluia (BBB21), Sarah Andrade (BBB21), Guilherme Napolitano (BBB20), Thais Braz (BBB21), Lucas Bissoli (BBB22), Eslovênia (BBB22), Larissa Tomásia (BBB22) e Sthe Matos (A Fazenda 13). Alguns brothers serão encaminhados à casa de praia que Bil alugou em Guarapari, para conhecerem um pouco mais do litoral capixaba. Os que não forem, ficarão por aqui curtindo a Capital.

“É uma coisa que eu sempre faço: eu falo do Estado de graça. Eu amo esse lugar. Toda vez que eu venho aqui eu sempre saio falando desse lugar. E, de tanto que eu falo, a galera está vindo”