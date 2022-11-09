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Bil Araujo reúne influenciadores em sua festa de 31 anos no ES

Ex-BBB prepara festança na Praia do Canto, com direito a tour com os convidados por Guarapari e Vitória. Saiba os detalhes
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 09 de Novembro de 2022 às 15:40

O ex-BBB Bil Araújo
O ex-BBB Bil Araújo Crédito: Instagram/@bilaraujjo
Bil Araújo faz aniversário no dia 13 de dezembro, mas resolveu antecipar as festividades e escolheu comemorar os seus 31 anos no Espírito Santo. O ex-BBB pretende reunir colegas de confinamento e influenciadores de todo o país no Embrazado, em Vitória, nesta quarta-feira (9). A proposta é apresentar a Capital aos amigos e incentivar o turismo na região.
O brother acredita que as pessoas estão acostumadas a curtirem festas em grandes centros, como São Paulo e Rio de Janeiro, mas que Vitória também tem muito a oferecer. Para ele, o Espírito Santo ainda não é devidamente reconhecido pelos famosos e até por turistas. Por isso, fazer uma festa no Estado em que nasceu vai fazer "a galera lembrar que o Espírito Santo também consegue entregar o que os outros estados fazem".
"O destaque todo vai ser mais pro Estado, não é nem pra mim. Só da galera abrir a agenda deles pra vir prestigiar o Espírito Santo, que eu amo, é muito legal”
SambaSoul e Breno e Bernardo são alguns dos nomes que prometem agitar a comemoração do capixaba em Vitória. Para os convidados se divertirem, a festa contará com robô interativo, personagem surpresa, fliperama, totó e mesa de ping pong.
Em parceria com um frigorífico capixaba, Bil fará uma churrascada. Mas, para quem não curte carne vermelha, terão opções de camarão, dadinhos de tapioca e mesa de frios.
Para receber toda a turma, o capixaba fretou um carro de luxo 100% elétrico. São mais de 20 convidados que farão um roteiro por Vitória e Guarapari com tudo que tem direito.  “Eu queria entregar uma coisa com qualidade e excelência pra galera curtir e viver a experiência”, complementa.
Entre os confirmados, de acordo com a assessoria de Bil, estão Lumena Aleluia (BBB21), Sarah Andrade (BBB21), Guilherme Napolitano (BBB20), Thais Braz (BBB21), Lucas Bissoli (BBB22), Eslovênia (BBB22), Larissa Tomásia (BBB22) e Sthe Matos (A Fazenda 13). Alguns brothers serão encaminhados à casa de praia que Bil alugou em Guarapari, para conhecerem um pouco mais do litoral capixaba. Os que não forem, ficarão por aqui curtindo a Capital.
“É uma coisa que eu sempre faço: eu falo do Estado de graça. Eu amo esse lugar. Toda vez que eu venho aqui eu sempre saio falando desse lugar. E, de tanto que eu falo, a galera está vindo”
*Beatriz Heleodoro é aluna do 25º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo teve a supervisão do editor de HZ, Erik Oakes.

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