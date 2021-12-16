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Recorde entre participantes

Emendando realities, quantos dias Bil Araújo ficou confinado em 2021?

Durante um episódio de A Fazenda, o educador físico falou sobre ter começado o ano no Big Brother Brasil, seguido para No Limite - ambos da TV Globo - e encerrado em A Fazenda 13, da Record
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 13:23

O ex-BBB e modelo Arcrebiano Araújo, o Bil
O ex-BBB e modelo Arcrebiano Araújo, o Bil Crédito: Reprodução/Instagram @bilaraujjo
Arcrebiano, ou simplesmente Bil Araújo, é um dos finalistas de A Fazenda, reality rural que tem a final marcada para a noite desta quinta-feira (16). Mas, apesar de a decisão ainda estar nas mãos do público, já é possível afirmar: o recorde de quem ficou mais dias confinados este ano entre os participantes, com certeza, é do educador físico. O capixaba participou do BBB 21, no início do ano, do No Limite, no meio do ano, e agora A Fazenda.
A reportagem de HZ fez as contas: ao todo, até esta quinta-feira (16), Bil passou 138 dias confinado em realities, isso sem levar em consideração o isolamento antes das estreias dos programas. Em setembro, próximo de entrar no reality rural, o capixaba publicou um vídeo fazendo graça sobre estar tanto tempo confinado. "Não vou pagar aluguel, comida e bebida grátis, conta de energia, nunca nem vi, ficar sem ver as notícias ruins do Brasil", disse ele.
Durante um episódio de A Fazenda, o educador físico falou sobre ter começado 2021 no Big Brother Brasil, seguido para No Limite, ambos da TV Globo, e emendado em A Fazenda 13, da Record. 
Na última segunda-feira (13), Bil comemorou o aniversário de 30 anos no reality. "Trintão, mano. Dentro do reality show. Trintão", comentou o participante, que bateu o próprio recorde de confinamento, com 94 dias na fazenda até esta quinta (16). "Comecei o ano dentro de um reality e vou terminar o ano dentro de um reality", constatou.

A TRAJETÓRIA NOS REALITIES

Bil foi o segundo eliminado do BBB 21, que começou em 25 de janeiro. Ele saiu da casa apenas de Kerline, tendo ficado até 9 de fevereiro, vivendo apenas 16 dias do "Grande Irmão".
Em No Limite, ele ficou no ar na televisão de 11 de maio, data de estreia do programa, até o dia 7 de junho, quando foi exibida a eliminação, num total de 28 dias.
Arcrebiano foi eliminado de
Arcrebiano foi eliminado de "No Limite" no dia 7 de junho Crédito: TV Globo
Já em A Fazenda, Arcrebiano ficou de 14 de setembro até o momento, num total de 94 dias.
A final do programa acontece hoje (16). Ao lado de Bil, Mariana, Rico e Solange disputam a grande final, e o mais votato entre o quarteto deixará o programa com o prêmio de R$ 1,5 milhão.

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