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Eita

Arcrebiano faz xixi no espelho do quarto, e finalistas são punidos em A Fazenda

Fato ocorreu após Bil Araújo ter bebido em festa; ele disse não se lembrar
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 11:21

A Fazenda 13: Arcrebiano faz xixi no espelho do quarto, e finalistas são punidos
A Fazenda 13: Arcrebiano faz xixi no espelho do quarto, e finalistas são punidos Crédito: Reprodução/PlayPlus/YouTube
Arcrebiano (Bil Araújo) fez todos os finalistas de A Fazenda 13 (Record) serem punidos no penúltimo dia de confinamento. O ex-BBB e ex-No Limite é finalista do reality show ao lado de Marina Ferrari, Rico Melquiades e Solange Gomes.
Os quatro comemoraram o fato de estarem na final durante a última festa do programa, realizada na noite de terça-feira (15). O evento contou com a participação dos peões já eliminados e foi marcado pela expulsão de Liziane Gutierrez após uma suposta agressão a Lary Bottino -a imagem não foi exibida pela Record.
Quando a festa acabou, os finalistas foram dormir, ainda sob o efeito do álcool que haviam consumido mais cedo. No meio da madrugada, Bil se levantou, caminhou até o espelho que fica no fundo do quarto e fez xixi.
Ao acordarem, os finalistas se surpreenderam com a notícia de que haviam sido punidos. Segundo o regulamento do programa, é proibido fazer necessidades fisiológicas fora do banheiro. Como punição, eles ficaram 12 horas sem poder frequentar a academia.
Todos ficaram surpresos com a notícia, inclusive o próprio Bil. Ele chegou a procurar dentro do quarto para ver se alguém havia feito xixi na cama, mas não encontrou a poça formada pela urina dele no chão.

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