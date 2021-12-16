Thaila Ayala diz que teve gravidez muito difícil com síndrome rara e grave

Thaila Ayala e Renato Góes Crédito: Reprodução | Instagram

A atriz Thaila Ayala, 35, disse que teve uma gravidez muito difícil e uma complicação grave no parto. Ela se manifestou sobre o assunto em publicação no Instagram, em que também celebrou os 15 dias de nascimento do filho, Francisco, fruto do seu casamento com o ator Renato Góes.

"Hoje faz 15 dias que te tenho nos braços, e eu acho que a palavra amor chega a ficar pequena perto de você, é tão para lá de qualquer coisa, que devia ter outro nome", afirmou. Na sequência, Thaila disse que a gestação foi bem complicada e que ainda vai falar sobre o tema com mais calma. Ela acrescentou que teve síndrome de Hellp, um quadro obstétrico grave e raro, e precisou ser submetida a uma cesárea de urgência.

"Não consegui ter relação nenhuma com a barriga, não sentia nada, nada mesmo, pelo contrário, senti tanta dor, passei tão mal que não tinha sentimentos bons. E o medo absoluto me aprisionava, medo de rejeitar, medo de não amar, medo de não ser boa o suficiente, medo de me arrepender, medo de tudo! E culpa, muita culpa", escreveu.

Thaila completou que o parto foi longe do que ela havia sonhado. "Eu e você [Francisco] corríamos sérios risco de vida. Esperavam que você fosse direto para a UTI, e eu para a CTI, mas graças ao meu bom Deus, meu pai, fomos para o quarto, e eu só pude ter olhar nos olhos, te enxergar ali e ali eu me encontrei. Você me deu a Thaila que eu sempre procurei", afirmou.

"Eu não tenho palavras para descrever o que acontece dentro do meu peito quando te olho, me dói, me da falta de ar, me dá borboletas no estômago, minha alma está preenchida! Te amo, Chico", declarou.