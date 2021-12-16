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Maisa Silva e Nicholas Arashiro terminam namoro: 'Meu primeiro grande amor'

Apresentadora diz que decisão foi tomada em comum acordo pelo casal
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 10:25

Maisa Silva e Nicholas Arashiro
Maisa Silva e Nicholas Arashiro Crédito: @maisa | Instagram
Maisa Silva, 19, anunciou nesta quarta-feira (15) que não está mais namorando Nicholas Arashiro, 20. Os dois estavam juntos havia 4 anos e costumavam trocar declarações nas redes sociais.
"Em respeito a todos que sempre demonstraram muito carinho por nós, venho dizer que eu e o Nick não estamos mais namorando", escreveu a apresentadora e atriz nas redes sociais. "Ele foi meu primeiro grande amor e eu o dele."
"Vivemos 4 lindos anos juntos de muito aprendizado, risadas, sonhos realizados e lealdade, mas decidimos há uns dias que o melhor seria cada um seguir o seu caminho", continuou. "Terminamos sem mágoas e brigas, portanto, especulações são desnecessárias."
Maisa disse ainda que os dois devem continuar tendo uma boa relação. "Nossa amizade prevalece e peço que levem em consideração o fato do Nicholas não ser uma pessoa pública, querer evitar superexposição e ter sua privacidade respeitada", pediu. "Eu também não darei entrevistas sobre o assunto. Agradecemos e contamos com a compreensão e a empatia de todos."
Em resposta a um fã, ela não descartou uma possível volta com Nicholas no futuro. "O amanhã a Deus pertence", disse. "Minha mãe e meu pai estão casados há 21 anos. Namoraram na adolescência, terminaram e depois se encontraram de novo, casaram e formaram uma linda família!".
Ela também brincou com as possíveis reações que irá receber após a divulgação da notícia. "Estou preparada para ouvir 'não acredito mais no amor' e 'termino de famoso é tudo sem briga, né duvido...', brincou. "Mas não tem muito como controlar o que o outro prefere acreditar, então, fico em paz por nós sabermos que apesar de não ser fácil, foi respeitoso como os 4 anos de namoro."

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