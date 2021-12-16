Maisa Silva e Nicholas Arashiro terminam namoro: 'Meu primeiro grande amor'

Maisa Silva e Nicholas Arashiro Crédito: @maisa | Instagram

Maisa Silva, 19, anunciou nesta quarta-feira (15) que não está mais namorando Nicholas Arashiro, 20. Os dois estavam juntos havia 4 anos e costumavam trocar declarações nas redes sociais.

"Em respeito a todos que sempre demonstraram muito carinho por nós, venho dizer que eu e o Nick não estamos mais namorando", escreveu a apresentadora e atriz nas redes sociais. "Ele foi meu primeiro grande amor e eu o dele."

"Vivemos 4 lindos anos juntos de muito aprendizado, risadas, sonhos realizados e lealdade, mas decidimos há uns dias que o melhor seria cada um seguir o seu caminho", continuou. "Terminamos sem mágoas e brigas, portanto, especulações são desnecessárias."

Maisa disse ainda que os dois devem continuar tendo uma boa relação. "Nossa amizade prevalece e peço que levem em consideração o fato do Nicholas não ser uma pessoa pública, querer evitar superexposição e ter sua privacidade respeitada", pediu. "Eu também não darei entrevistas sobre o assunto. Agradecemos e contamos com a compreensão e a empatia de todos."

Em resposta a um fã, ela não descartou uma possível volta com Nicholas no futuro. "O amanhã a Deus pertence", disse. "Minha mãe e meu pai estão casados há 21 anos. Namoraram na adolescência, terminaram e depois se encontraram de novo, casaram e formaram uma linda família!".