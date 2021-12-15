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Saúde

Sertanejo Maurílio, dupla com Luiza, sofre três paradas cardíacas ao gravar DVD

Cantor passou mal em Goiânia (GO); estado é grave
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Dezembro de 2021 às 14:40

A dupla Luiza e Maurilio
A dupla Luiza e Maurilio Crédito: Reprodução/Instagram @luizaemauriliooficial
O cantor sertanejo Maurílio, que faz dupla com Luiza, passou mal durante a gravação de um DVD na cidade de Goiânia (GO) e teve de ser levado ao hospital. Na sequência, o músico sofreu três paradas cardíacas e no momento está em estado grave.
A informação foi confirmada por Mariane Mc Gowan, irmã da escritora, médica e ex-BBB Marcela, a namorada de Luiza. Marcela, inclusive, está no hospital para dar apoio. Na tarde desta quarta-feira (15), ambas aguardavam a chegada dos familiares dele do Maranhão.
A Work Show, escritório que cuida das apresentações da dupla, divulgou um comunicado sobre o cancelamento de dois shows que eles fariam, nos dias 17 e 18, nas cidades de Sorriso e Glória d'Oeste, ambas no Mato Grosso.
O incidente ocorreu na última madrugada. Mais informações sobre o estado de saúde do cantor seriam disponibilizadas por meio de boletins médicos.
Luiza usou suas redes sociais para pedir orações. "Por favor, orem. Só isso que eu peço com toda humildade do mundo. Dediquem uma oração ao Maurílio, por favor", escreveu ela na legenda do comunicado também compartilhado por ela.
Em 2020, a dupla Luiza e Maurílio concorreu ao Prêmio F5 como melhor dupla ou banda do Na ocasião, os vencedores foram Os Barões da Pisadinha.

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