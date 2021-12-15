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HBO Max

Angélica chega ao streaming com 'Jornada Astral'

Atração que estreia no dia 21, na HBO Max, terá 12 episódios e convidados como Xuxa, Luiz Fernando Guimarães e Preta Gil
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 15 de Dezembro de 2021 às 09:22

Dando um novo rumo à carreira, Angélica estreia como apresentadora do
Dando um novo rumo à carreira, Angélica estreia como apresentadora do "Jornada Astral", da HBO Max Crédito: Laura Campanella
Mãe de Eva, Joaquim e Benício, Angélica traça um novo rumo em sua caminhada pela telinha. Aos 48 anos, a apresentadora encerrou seu contrato de 24 anos com a Globo e parte para uma nova empreitada, agora na plataforma de streaming HBO Max, com a estreia, no dia 21, do programa Jornada Astral. Ao todo serão 12 episódios e, em cada um, a presença de dois convidados que tenham o mesmo signo solar.
Em entrevista, via Zoom, ao Estadão, Angélica revela detalhes de como será a atração que ela irá comandar. "É um talk show que tem a astrologia como mote, mas tem um formato original de programa de entrevistas", explica a apresentadora que, para realizar o projeto, conta com a participação do influenciador Vitor diCastro, que lida com os astros de forma leve e lúdica, e com a astróloga Paula Pires.
Segundo Angélica, trata-se de uma atração em que os convidados têm a possibilidade de conversar com outra pessoa do mesmo signo e que se encontram em algum momento no programa. "Os dois convidados falam de suas vidas no passado, um pouco do presente e do futuro também, mas tudo por meio da astrologia."
Angélica avalia a atração como sendo uma experiência para os convidados. "Eles saem de lá como se tivessem vivido uma experiência muito legal, desde cenário até a vibe que a gente proporcionou para cada entrevista", diz a apresentadora, que ressalta a curiosidade dos convidados que, ao sair da atração, querem saber mais o que os astros indicam para a vida de cada um
Interessada pela área, a apresentadora conta que vê a astrologia como sendo "mais uma ferramenta que a gente pode usar para nosso autoconhecimento, nossa saúde mental, para entendermos um pouco mais o mundo". Angélica explica que nunca orientou sua vida ou ações pelo que os astros diziam. "Sempre usei como um guia, um mapa de onde você pode chegar."

PROFISSIONAIS

A astróloga Paula Pires, que está ao lado de Angélica no Jornada Astral, contou ao Estadão que, para formular as questões para os convidados, foi elaborado o mapa astral de cada um.
"Todos que foram estavam dispostos a se abrir, colocando a cara a tapa", afirma a astróloga.
Ente os primeiros participantes da atração, nomes como a cantora Preta Gil e o ator Ricardo Tozzi, que são do signo de leão, Luiz Fernando Guimarães e Eliana, sagitarianos, e Xuxa e Tainá Rogê, que são arianas. "Quando a gente une essas duas pessoas, quebra-se a ideia que se tem de que todas as pessoas de um mesmo signo são iguais. É claro que não é isso", elucida a questão o influenciador Vitor diCastro.
Para Angélica, "mesmo quem nunca se interessou por astrologia vai se encantar pelo tema vendo o novo programa, porque poderá ver de uma outra forma, de um outro ângulo", além de "observar as celebridades se abrindo de uma forma tão inteira", pois é um programa que tem emoção, diversão e um olhar para o futuro.
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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