Gabi Brandt se despede de Josué após perda da guarda

A influenciadora Gabi Brandt Crédito: Instagram/gabibrandt

A influenciadora digital Gabi Brandt, 25, lamentou, através de uma publicação feita nesta terça-feira (14) em seu Instagram, o fato de sua cunhada, Sarah Poncio, ter perdido a guarda de Josué, 2, seu filho adotivo.

"Deus sabe de todas as coisas, e Ele vai cuidar de você, pequeno! Obrigada por tanta alegria que você nos trouxe", escreveu a ex-De Férias com o Ex, na legenda da foto, em que seu filho Davi aparece ao lado de Josué.

Em 9 de dezembro, a influenciadora digital Sarah Poncio teve o processo de adoção de Josué Márcio interrompido. Em comunicado enviado à imprensa nesta quinta-feira (9), a família Poncio diz que a mãe biológica solicitou a guarda da criança.

Segundo a família Poncio, a decisão de adotar Josué foi baseada na esperança de resgatar uma criança em situação de vulnerabilidade social, oferecendo um lar adequado, repleto de amor e carinho.

"Todo o processo correu com o respaldo da lei, além de aprovação e bem entendimento de ambas as partes. Dito isso, Josué se tornou uma parte essencial da realidade de Sarah, ele se tornou, de fato, um filho", dizia o comunicado.

A família Poncio diz que, ao tomar conhecimento da decisão da Justiça, se encontrou em uma situação onde nenhuma família deveria vivenciar: a perda irreparável de uma criança. "Ao primeiro contato de olhares, Sarah se sentiu conectada com Josué."

Nas redes sociais, a influenciadora postou fotos com o bebê e disse que quando encontrou o Josué se tornou mãe mais uma vez. "Não importa o que digam, eu serei eternamente sua mãe. Eu cuidei dele com zelo, nutri com afago e vivi sua vida em cada célula do meu corpo", escreveu Sarah.