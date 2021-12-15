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Gabi Brandt se despede de Josué após perda da guarda

Cunhada da influenciadora, Sarah Poncio perdeu a guarda da criança de dois anos. Gabi agradeceu pela alegria que pequeno trouxe
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Dezembro de 2021 às 12:01

A influenciadora Gabi Brandt
A influenciadora Gabi Brandt Crédito: Instagram/gabibrandt
A influenciadora digital Gabi Brandt, 25, lamentou, através de uma publicação feita nesta terça-feira (14) em seu Instagram, o fato de sua cunhada, Sarah Poncio, ter perdido a guarda de Josué, 2, seu filho adotivo.
"Deus sabe de todas as coisas, e Ele vai cuidar de você, pequeno! Obrigada por tanta alegria que você nos trouxe", escreveu a ex-De Férias com o Ex, na legenda da foto, em que seu filho Davi aparece ao lado de Josué.
Em 9 de dezembro, a influenciadora digital Sarah Poncio teve o processo de adoção de Josué Márcio interrompido. Em comunicado enviado à imprensa nesta quinta-feira (9), a família Poncio diz que a mãe biológica solicitou a guarda da criança.
Segundo a família Poncio, a decisão de adotar Josué foi baseada na esperança de resgatar uma criança em situação de vulnerabilidade social, oferecendo um lar adequado, repleto de amor e carinho.
"Todo o processo correu com o respaldo da lei, além de aprovação e bem entendimento de ambas as partes. Dito isso, Josué se tornou uma parte essencial da realidade de Sarah, ele se tornou, de fato, um filho", dizia o comunicado.
A família Poncio diz que, ao tomar conhecimento da decisão da Justiça, se encontrou em uma situação onde nenhuma família deveria vivenciar: a perda irreparável de uma criança. "Ao primeiro contato de olhares, Sarah se sentiu conectada com Josué."

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Nas redes sociais, a influenciadora postou fotos com o bebê e disse que quando encontrou o Josué se tornou mãe mais uma vez. "Não importa o que digam, eu serei eternamente sua mãe. Eu cuidei dele com zelo, nutri com afago e vivi sua vida em cada célula do meu corpo", escreveu Sarah.
Sarah diz sentir-se perdida com a perda do filho e quebrada por dentro. "Me foi tirado meu filho! Estou quebrada por dentro, como se minha casa tivesse sido invadida e meu lar, que sempre me proporcionou segurança, tivesse sido violado."

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