Gabi Brandt diz que virou pastora: 'Imagina as profecias que rolam em casa'

Gabi Brandt Crédito: Instagram/gabibrandt

A influenciadora digital Gabi Brandt, 25, revelou que se tornou pastora, assim como seu marido, o cantor Saulo Poncio. "Somos pastores. Meu sogro, minha sogra, meu marido e eu. Nunca tinha falado isso em público", disse ela.

Brandt contou a novidade em sua participação no programa Mega Senha (RedeTV!), que vai ao ar neste sábado (11), às 23h. "Imagina as profecias e loucuras que rolam naquela casa", brincou ela na atração comandada por Marcelo de Carvalho.

A ex-De Férias com o Ex é mãe de Davi, 2, e de Henri, de 10 meses. No programa, ela afirmou que deseja que seus filhos sigam o caminho religioso da família Poncio. "Ainda não são [pastores], mas serão se Deus quiser", afirma ela.

Recentemente, a família Poncio esteve entre os assuntos mais comentados das redes sociais. A influenciadora digital Sarah Poncio teve o processo de adoção de Josué Márcio, 2, interrompido. Em comunicado enviado à imprensa nesta quinta-feira (9), a família Poncio diz que a mãe biológica solicitou a guarda da criança.

Segundo a família Poncio, a decisão de adotar Josué foi baseada na esperança de resgatar uma criança em situação de vulnerabilidade social, oferecendo um lar adequado, repleto de amor e carinho.

"Todo o processo correu com o respaldo da lei, além de aprovação e bem entendimento de ambas as partes. Dito isso, Josué se tornou uma parte essencial da realidade de Sarah, ele se tornou, de fato, um filho", diz o comunicado.

A família Poncio diz que, ao tomar conhecimento da decisão da Justiça, se encontrou em uma situação onde nenhuma família deveria vivenciar: a perda irreparável de uma criança. "Ao primeiro contato de olhares, Sarah se sentiu conectada com Josué."

Nas redes sociais, a influenciadora postou fotos com o bebê e disse que quando encontrou o Josué se tornou mãe mais uma vez. "Não importa o que digam, eu serei eternamente sua mãe. Eu cuidei dele com zelo, nutri com afago e vivi sua vida em cada célula do meu corpo", escreveu Sarah.

Sarah diz sentir-se perdida com a perda do filho e quebrada por dentro. "Me foi tirado meu filho! Estou quebrada por dentro, como se minha casa tivesse sido invadida e meu lar, que sempre me proporcionou segurança, tivesse sido violado."