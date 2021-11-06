Ex-BBB Bil Araújo foi segurança de Marília Mendonça

Antes da fama, o capixaba trabalhou como segurança da cantora e acabou se tornando um amigo pessoal

Publicado em 06 de Novembro de 2021 às 10:23

Acrebiano, Bil Araújo
Bil Araújo trabalhou como segurança particular de Marília Mendonça Crédito: João Carlos Fotógrafo/Reprodução/Instagram @bilaraujjo
Antes de se tornar famoso, o capixaba Bil Araújo trabalhou como segurança da cantora Marília Mendonça.
No Instagram, a equipe do ex-bbb lamentou a morte da cantora sertaneja, que faleceu após sofrer um acidente de avião na zona rural de Piedade de Caratinga, em Minas Gerais.
“Nós, equipe do Bil Araújo, prestamos as nossas condolências aos familiares e amigos da cantora Marília Mendonça. Para quem não sabe, o Bil Araujo, antes da fama, foi segurança da cantora e se tornou um amigo pessoal até os dias de hoje e com certeza ficará muito abalado quando receber a notícia. Nossos sentimentos também aos familiares das outras quatro vítimas do acidente. Sendo assim, em sinal de respeito e LUTO, retornaremos com as postagens sobre o dia a dia do Bil no dia de amanhã”, diz o texto. 

TORCIDA NO BBB21

Após trabalhar com a cantora, o capixaba acabou se tornando um amigo pessoal dela. "Graças a Deus ele foi criando uma rede de relacionamento muito boa, ele ficou muito conhecido nesse meio. E após tanto insistir, conseguiu entrar no BBB, que era o sonho da vida dele. E eu sempre incentivei”, já disse a mãe Ana Araújo. 
Durante a participação do capixaba no BBB21, Marília Mendonça confessou que não sabia que o real nome do amigo é Arcrebiano. “Deu vontade de não torcer por ele por causa disso. Eu fiquei indignada porque não fiquei sabendo. No dia do anúncio dos participantes, apareceu o dele, aí eu estou no Twitter rodando e vejo o perfil oficial do Arcrebiano e o primeiro comentário é da Maraisa, aí eu não acreditei. Fui no comentário e perguntei para Maraisa se era o Bil. Eu ri muito, ele trabalhou comigo esse tempo inteiro e eu não sabia que o nome dele era Arcrebiano”, comentou na época.

Veja Também

Relembre: Marília Mendonça teve show gratuito vetado no ES em 2019

Marília Mendonça respondeu a quiz sobre Reta da Penha, casaca e moqueca em 2017 no ES

Marília Mendonça tinha mais quatro shows marcados no ES

