Relembre: Marília Mendonça teve show gratuito vetado no ES em 2019

Marília Mendonça não conseguiu realizar em Vitória o show da turnê "Todos os Cantos" Crédito: Divulgação

Vitória ficou de fora da turnê "Todos os Cantos", de Marília Mendonça, que aconteceu em 2019, quando ela decidiu realizar shows gratuitos em cidades espalhadas pelo país. Segundo a cantora, sua equipe não conseguiu permissão para realizar o show na Praça do Papa no dia 21 de outubro daquele ano.

A história veio por meio do Twitter, onde a cantora respondeu ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, sobre a realização do evento. "Amiga, que história é essa de show na Praça do Papa, em Vitória? Me diz que isso não é fake news por favor", escreveu o repórter.

Marília Mendonça desabafa sobre show vetado em Vitória Crédito: Reprodução/ Twitter

"Só é [fake news] porque não liberaram, vamos tentar de novo depois", respondeu Marília, que desabafou em outra postagem: "O projeto 'Todos os Cantos' é feito de boas intenções, pena que não é valorizado por quem mais deveria valorizar: os próprios líderes da cidade e de Estado que têm sua casa exposta e valorizada pro mundo todo e sem incetivozinho, hein? Difícil".

A situação revoltou a dona do sucesso 'Supera': "Se estivéssemos pedindo dinheiro, eu entenderia. Agora: eu quero valorizar o turismo na sua cidade, trazendo um show grátis para sua população, posso? Porta na cara! Não fazem e não deixam que façam", escreveu.

DOIS EVENTOS GRANDES

Na época, a Prefeitura de Vitória explicou que a relação com a equipe da cantora era boa, uma vez que há permissão por parte do órgão. "A gente foi procurado pela produção local do evento com a proposta de fazer em Vitória o show 'Todos os Cantos'. Levei o pleito ao prefeito que entendeu a necessidade de gravar na Capital, na Praça do Papa, uma vez que aparece até uma parte no 'Fantástico' e fica eternizado no DVD da cantora, o que é ótimo para o turismo", contou Leonardo Krohling, que na época era diretor presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV).

De acordo com o diretor, estava tudo certo para a preparação do show, mas o veto veio por parte da Polícia Militar. "Neste mesmo período de 20 dias, eles contactaram a PM com ofício pedindo apoio ao evento. Eles marcaram a reunião com o órgão de segurança, que levantou uma ressalva: por se tratar de um dia em que a gente inicia a recepção das delegações da Copa do Mundo FIFA Sub-17, eles entenderam que não dava para ter garantia de segurança de dois grandes eventos ao mesmo tempo", explicou.