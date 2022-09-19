Bil Araújo promete muitos famosos em sua festa de aniversário no ES

Durante sua passagem pelo Vital, no último fim de semana, Bil Araújo confirmou a "HZ" que está organizando uma mega festa de aniversário, a ser realizada no Espírito Santo na primeira quinzena de novembro.
"Vou fazer meu aniversário em 12 de novembro, aqui em Vitória. Vou chamar muita gente do 'BBB', de 'A Fazenda' e mais celebridades", contou, afirmando que tem "muito famoso com a vinda confirmada".
Fazendo um misto de charme e mistério, o bonitão não quis adiantar nenhum nome, mesmo "HZ" insistindo em arrancar algum "spoiler" do encontrão. Sabe-se apenas que a festa já tem o patrocínio de uma grande marca de cerveja. O "bafulê", pelo que parece, será dos bons...
O capixaba aproveitou a vinda à micareta para organizar detalhes da festa. "Vitória vai ter um aniversário que ninguém nunca viu", diz, mantendo o insistente tom de mistério, também prometendo muitas atrações musicais para embalar o encontro.
O ex-"BBB" adiantou ainda que está preparando uma espécie de roteiro turístico para apresentar o Espírito Santo a seus ilustres convidados. "Serão dias de muita diversão", adianta.
Será que vai ser uma "mini" versão da famosa Farofa da Gkay, com duração de um final de semana? Já estamos curiosos para saber mais!