Bil Araújo promete muitos famosos em sua festa de aniversário no ES

Bil Araújo revelou a "HZ" que está organizando uma festa de aniversário para novembro Crédito: Reprodução/Instagram @bilaraujjo

Durante sua passagem pelo Vital, no último fim de semana, Bil Araújo confirmou a "HZ" que está organizando uma mega festa de aniversário, a ser realizada no Espírito Santo na primeira quinzena de novembro.

"Vou fazer meu aniversário em 12 de novembro, aqui em Vitória. Vou chamar muita gente do 'BBB', de 'A Fazenda' e mais celebridades", contou, afirmando que tem "muito famoso com a vinda confirmada".

Fazendo um misto de charme e mistério, o bonitão não quis adiantar nenhum nome, mesmo "HZ" insistindo em arrancar algum "spoiler" do encontrão. Sabe-se apenas que a festa já tem o patrocínio de uma grande marca de cerveja. O "bafulê", pelo que parece, será dos bons...

O capixaba aproveitou a vinda à micareta para organizar detalhes da festa. "Vitória vai ter um aniversário que ninguém nunca viu", diz, mantendo o insistente tom de mistério, também prometendo muitas atrações musicais para embalar o encontro.

O ex-"BBB" adiantou ainda que está preparando uma espécie de roteiro turístico para apresentar o Espírito Santo a seus ilustres convidados. "Serão dias de muita diversão", adianta.