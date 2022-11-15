Anitta é indicada ao Grammy 2023 como melhor artista revelação

A brasileira Anitta foi indicada ao Grammy 2023 de melhor artista revelação, categoria de destaque no prêmio mais importante da música mundial.
É a segunda mulher do país a ser indicada na categoria, após Astrud Gilberto.
A nomeação coroa o ano de maior destaque internacional para a artista, que chegou ao topo do Spofity global com o hit "Envolver", um feito inédito até então.
Disputam a categoria com a brasileira os artistas Omar Apollo, Domi & JD Beck, Muni Long, Samara Joy, Latto, Maneskin, Tobe Nwigwe, Molly Tuttle, Wet Leg.