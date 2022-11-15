Anitta é indicada ao Grammy 2023 como melhor artista revelação

A brasileira foi indicada ao Grammy 2023 de melhor artista revelação, categoria de destaque no prêmio mais importante da música mundial
Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Novembro de 2022 às 15:49

A brasileira Anitta foi indicada ao Grammy 2023 de melhor artista revelação, categoria de destaque no prêmio mais importante da música mundial.
Anitta
Anitta foi indicada ao Grammy 2023 de melhor artista revelação Crédito: Reprodução @anitta
É a segunda mulher do país a ser indicada na categoria, após Astrud Gilberto.
A nomeação coroa o ano de maior destaque internacional para a artista, que chegou ao topo do Spofity global com o hit "Envolver", um feito inédito até então.
Disputam a categoria com a brasileira os artistas Omar Apollo, Domi & JD Beck, Muni Long, Samara Joy, Latto, Maneskin, Tobe Nwigwe, Molly Tuttle, Wet Leg.

Veja Também

Ex-BBB Arthur Picoli bebe demais e faz Pix de R$ 20 mil na madrugada

Fátima Bernardes testa positivo para covid-19 e é afastada de gravações na Globo

Roberto Justus fala sobre seu diagnóstico de câncer: 'Tive uma crise de choro'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

anitta Famosos
