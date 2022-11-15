  • Roberto Justus fala sobre seu diagnóstico de câncer: 'Tive uma crise de choro'
Câncer de bexiga

Roberto Justus fala sobre seu diagnóstico de câncer: 'Tive uma crise de choro'

O empresário teve o diagnóstico de um câncer na bexiga na segunda-feira, 7, mas já está fazendo tratamento contra a doença
Redação de A Gazeta

Publicado em 15 de Novembro de 2022 às 09:18

Roberto Justus teve uma crise de choro após o diagnóstico de câncer Crédito: Reprodução/Instagram
Na última semana, o empresário Roberto Justus revelou que foi diagnosticado com um câncer na bexiga durante um check-up anual. “Descobri um divertículo na bexiga, um cisto que tinha uma coisa sólida dentro. Meu urologista, resolveu que tínhamos que operar imediatamente, pois poderia ser um tumor maligno. Saberíamos isso só quando operássemos”.
O câncer de bexiga se caracteriza como um tumor maligno que acomete as células que recobrem as paredes internas da bexiga. É o segundo tumor urológico mais incidente entre os homens (em primeiro lugar vem o de próstata). De acordo com estimativas do Instituto Nacional de Câncer (Inca), em 2022 serão registrados 7.590 novos casos entre os homens (e 3.050 entre as mulheres).
O apresentador contou que reagiu "rápido" para enfrentar a doença. A declaração foi dada durante uma entrevista ao "Domingo Espetacular", da Record TV. 
"Foi difícil. Eu sou um ser humano como qualquer um. Fico abalado como qualquer pessoa. Tive uma crise de choro no início. Eu estava no hospital. Minha mulher foi muito querida, nos abraçamos. E aí eu comecei a querer tomar o controle da situação. Pensei: 'Vamos olhar com calma para tudo isso'".
Justus também contou detalhes da carta que escreveu para os filhos, Rafaella, Fabiana, Vicky Siebert, Luiza e Ricardo Justus. No texto, o empresário falou sobre tudo o que ainda deseja viver ao lado dos herdeiros.

