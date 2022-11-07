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Roberto Justus descobre tumor maligno na bexiga e ressalta diagnóstico precoce

O empresário revelou que terá que fazer sessões de quimioterapia e atualizou estado de saúde em uma postagem nas suas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 07 de Novembro de 2022 às 09:22

Roberto Justus
Roberto Justus Crédito: Reprodução/Instagram
Roberto Justus revelou em seu Instagram que está em tratamento contra um câncer de bexiga. Segundo o empresário, a doença foi descoberta durante um check-up anual e o tumor maligno já foi retirado. Porém, ele segue fazendo oito sessões de quimioterapia por prevenção.
"Durante um check-up que eu faço rigorosamente em dia, todos os anos, eu descobri um divertículo na bexiga, um cisto que tinha uma coisa sólida dentro. Dr. Gustavo Caserta Lemos, meu urologista, aliás, médico fantástico, resolveu que tínhamos que operar imediatamente que podia ser um tumor maligno. Saberíamos isso só quando operássemos. Operamos, abrimos e descobrimos que era mesmo. Então eu tinha um câncer de bexiga invasivo, só que foi tirado a tempo porque eu peguei em um exame", explicou Justus.
"Quando a gente trata precocemente, o câncer não é uma sentença de morte para ninguém. 70, 80% dos casos de câncer precocemente tratados têm cura, é só você pesquisar", completou o apresentador de 67 anos.
Justus continuou ressaltando em seu discurso a importância do diagnóstico precoce. E detalhou o motivo do tratamento de quimioterapia que vai se submeter.
"O Dr. Fernando Maluf disse que eu vou fazer um tratamento preventivo pra evitar que alguma célula [cancerígena] tenha escapado pro meu organismo. Fiz ontem um exame geral e não apareceu nada, estou limpo. Porém, pode ter escapado do exame. Então vou fazer uma quimioterapia preventiva durante 12 semanas, apenas 8 sessões. Isso é muito importante pra eliminar qualquer risco e poder garantir uma cura duradoura", detalhou.
Vários famosos enviaram mensagens de apoio nos comentários da postagem. "Meu amor! Você é exemplo de força, tudo ficará bem! Estamos e estaremos juntos. Te amo!", escreveu Ana Paula Siebert, atual mulher de Justus.
"Muito importante seu depoimento, Bob! E já deu tudo certo!", comentou Marcos Mion.
"Já deu tudo certo amigo!!! Parabéns pela atitude!", escreveu Zezé di Camargo.
"Que Deus te abençoe!!! Parabéns por ser atento a tudo e dividir conosco", publicou Cesar Filho.

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