Cabeleireiros cortam cabelos de graça para ajudar pacientes com câncer

Antony Oliver corta cabelos gratuitamente para fazer perucas para pacientes com câncer Crédito: Instagram/@antony_cabeleireiro

A corrente do bem acontece no ano todo, mas em outubro ela ganha uma força maior porque é o mês de conscientização do câncer de mama. Por isso, cabeleireiros fazem trabalho voluntário e doam perucas para pacientes com câncer que não podem pagar. Os cabelos estão fortemente conectados à feminilidade e perdê-los afeta diretamente a autoestima das mulheres. Por isso, além de lenços e chapéus, as perucas também acabam sendo acessórios importantes para resgatar a vaidade e a autoconfiança.

O cabeleireiro Antony Oliver é um dos profissionais com um projeto para doar fios para pacientes em tratamento do câncer de mama. "Iniciei esse projeto por causa de uma senhora que veio no salão raspar o cabelo há 10 anos. Ela não tinha como comprar uma peruca e nem eu podia ajudar naquele momento. Ela faleceu sem ter a peruca. Fiquei sensibilizado", conta.

Durante todo o ano ele corta o cabelo (que será doado) de graça de mulheres, crianças e homens. Inclusive, até colore fios para doação. E eles são doados para as instituições como a Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (Accaci), a Associação de Apoio no Combate Ao Câncer (Aacc) e a Afeec. "De janeiro até outubro forma 210 cabelos. É uma satisfação muito grande quando saber que os fios vão poder ajudar outra pessoa".

CORTE

A cabeleireira Penha Arraz, do Spazzio Penha Arraz, é outra profissional que aderiu o movimento em prol das mulheres que estão se tratando da doença. "Já venho fazendo trabalhos voluntários há um tempo, mas neste ano é a primeira vez que trabalho com a ação do Outubro Rosa e doações de cabelo. O cliente que doou 10 centímetros de cabelo para o salão ganhou o corte grátis", conta. Os fios arrecadados serão doados para a Associação Feminina de Combate ao Câncer.

Até a última quinta-feira (27) foram realizados mais de 30 cortes. "Não são só mulheres que participam, um dos nossos doadores foi um homem que tinha cabelos longos e quis abraçar a causa doando seus fios para fazer alegria de uma mulher", conta.

O intuito da ação é trazer para essas mulheres que estão sofrendo com essa doença o poder da autoestima de volta. Fazer parte desta caminhada tão difícil e poder ajudar de forma positiva é gratificante. Sei que muitas dessas mulheres não possuem condições de comprar uma peruca e ter como ajudar o próximo a superar está dificuldade causada pela doença me traz um sentimento de amor e empatia.

PERUCAS

O cabeleireiro Dirceu Paigel é um dos principais nomes no Espírito Santo na confecção de perucas para pacientes em tratamento oncológico. "Tem 20 anos que atuo nesta área, com participação em vários eventos e criando minhas próprias ações. Meu trabalho é de conscientização da importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Me envolvi no trabalho pelo fato de confeccionar perucas para as pacientes oncológicas e há oito anos sou mantenedor de perucas para paciente carentes do Hospital Evangélico de Vila Velha (HEVV) em uma parceria com a Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc)", conta.

Mirian Santos, Jack Reis e Dirceu Paigel: perucas para a autoestima Crédito: Divulgação Dirceu Paigel

Ele conta que a peruca ajuda no tratamento como um todo. E que o mais importante é fazer com que a pessoa encare o tratamento de forma mais positiva e jamais sinta sua feminilidade afetada. "A gente cobra o valor normal do corte e bonifica com um ritual de hidratação. Mas se a pessoa que quer doar, tem opção de levar o cabelo e doar diretamente para os hospitais envolvidos na luta contra o câncer".

Há mais de 10 anos, ele realiza um trabalho social no HEVV e na Afecc, produzindo e entregando perucas para mulheres em tratamento contra o câncer que não têm condições de comprar. Nesse período, já entregou mais de 3.500 perucas. No início do mês, por exemplo, o cabeleireiro participou de uma ação gratuita de corte de cabelo no HEVV. As mechas doadas serão utilizadas na confecção de perucas para mulheres que fazem tratamento de câncer no hospital. Cada mecha de cabelo, tinha, no mínimo, 15 centímetros de comprimento.