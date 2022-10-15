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Outubro Rosa

"Tenho vontade de viver para curtir meus netos", diz médica que venceu câncer de mama

Heloísa descobriu o tumor em 2013 em uma consulta de rotina. Hoje, depois de passar por uma série de quimioterapias, está curada e deixa uma mensagem de perseverança
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 15 de Outubro de 2022 às 11:50

A pediatra Heloísa Helena Ramos Gonçalves contou com a fé e a ajuda dos médicos para superar o câncer de mama
A pediatra Heloísa Helena Ramos Gonçalves contou com a fé e a ajuda dos médicos para superar o câncer de mama Crédito: Arquivo pessoal
Vencer o medo e encarar uma dura rotina de tratamento olhando para o futuro. Esses foram os principais desafios enfrentados pela médica pediatra Heloísa Helena Ramos Gonçalves para superar o câncer de mama, a neoplasia que mais mata mulheres em todo o mundo.
Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca), estima-se que haja no Brasil 66.280 novos casos de câncer de mama em 2022. Mas, ainda que as medidas de prevenção falhem, é possível, em muitos casos, vencer a doença com diagnóstico e tratamento precoce.
Foi em uma consulta de rotina com a ginecologista que Heloísa Helena descobriu o câncer. A mamografia detectou o nódulo e, com a biópsia, veio o diagnóstico. Para ela, que já havia perdido uma irmã vítima do câncer de mama aos 40 anos de idade, o resultado foi um choque.
"Como sou médica, logo que peguei a biópsia identifiquei que tinha câncer. Minha primeira reação foi sentar e falar: "Deus, me ajude a enfrentar tudo isso. Depois, liguei para as minhas irmãs e fui trabalhar. Naquele momento, já estava confiante em Deus", lembra ela.
Heloísa Helena passou por seis quimioterapias mais fortes. Depois, durante três meses, fez quimioterapias mais brandas. Na sequência, foram 30 sessões de radioterapia.
"Eu tive que parar de trabalhar no consultório por um ano. Mas tenho vontade de viver para curtir meus netos. Isso foi me impulsionando", diz a pediatra.

VITÓRIA

Após o tratamento, o câncer foi totalmente curado. Quase nove anos depois, Heloísa, que tem 63 anos, ainda faz visitas anuais ao oncologista e fica atenta constantemente aos sinais de seu corpo. Esse cuidado diário é, aliás, o principal conselho da médica para todas as mulheres.
"Venci a primeira etapa, estou curada. Mas o cuidado é permanente. Dou uma dica para mulheres fazerem o autoexame das mamas todo o mês. Escolha o dia que marca a data do seu aniversário. No meu caso, todo o dia 9 de todo mês eu palpo minhas mamas. Conheça seu corpo, vá ao ginecologista, faça os exames de rotina. Tudo que é descoberto precocemente tem mais chances de evoluir melhor. Ame a vida", complementa.

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