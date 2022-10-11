Outubro Pet Rosa: 5 dicas para prevenir o câncer de mama em cães e gatos

A cachorrinha Deca também está em tratamento. Seus tutores perceberam um caroço subcutâneo próximo a uma de suas mamas. O diagnóstico precoce foi fundamental para o tratamento Crédito: Divulgação

Como sabemos, outubro é o mês de campanha de prevenção do câncer de mama que acomete milhares de mulheres. Mas você sabia que cães e gatos também podem sofrer com a doença? Aliás, é o processo tumoral mais frequente em cadelas, enquanto em gatas é o terceiro tipo mais comum. Lembrando, ainda, que os machos também são suscetíveis a ela, embora em menor incidência.

Por isso, com o objetivo de alertar e informar os tutores que possuem animais de estimação sobre o diagnóstico precoce, a prevenção e o tratamento, neste mês é realizada também a Campanha Outubro Pet Rosa. É muito importante, então, que os “pais” de cães e gatos fiquem atentos a qualquer sinal de nódulos nas mamas de seus pets, quanto mais cedo a doença for constatada, maiores são as chances de cura.

Os tutores de Deca, Ricardo Sued e Viviane Miguel Sued, uma cachorrinha Sem Raça Definida (SRD), de 7 anos, descobriram entre agosto e setembro de 2021 um “caroço” subcutâneo, próximo a uma de suas mamas. “Logo já consultamos uma médica-veterinária e foram realizados vários exames, e veio o diagnóstico que jamais imaginávamos, carcinoma (tumor) maligno”, lembra, Ricardo.

Ricardo Sued e Viviane Miguel Sued, tutores de Deca, explicam que, apesar do medo, estão confiantes na cura total da cachorrinha SRD Crédito: Divulgação

Infelizmente, diante do diagnóstico, Deca precisou passar por uma cirurgia em novembro para extrair o tumor e as duas mamas. Após a recuperação da cirurgia, a cachorrinha passou a ser acompanhada pela médica-veterinária Fernanda Ming, da LifePet, que deu início ao processo de quimioterapia.

“Foram, inicialmente, seis sessões de medicação injetável. Durante essa fase, foram feitos vários exames de acompanhamento. E após concluí-las, partimos para a quimioterapia com comprimidos. Serão necessários dois anos para a conclusão do tratamento. E nesse tempo, a cada três meses, a Deca tem consulta com a médica-veterinária e são realizados exames de ultrassom e raio X para investigar ocorrências de metástase”, ressalta, ainda, Ricardo.

Ricardo Sued explica que embora a doença na Deca tenha sido diagnosticada precocemente e que ela já está recebendo o tratamento e tomando as medicações necessárias, sempre dá aquele medo. “A gente cria muito amor pelo bichinho e só de pensar que de uma hora para outra podemos perdê-la, dá um aperto no coração. Qualquer pessoa que sente esse amor, deve ficar apreensivo”, ressalta.

Outra tutora que passou pela mesma situação com seu cachorrinho Sem Raça Definida, Dexter, de 8 anos, foi Bruna Pereira Nunes. Embora não tenha sido um tumor nas mamas, num espaço muito curto de tempo eles observaram vários nódulos no pet e o aumento dos mesmos também foi bem veloz.

O cachorrinho Dexter também teve câncer e está em tratamento. A médica-veterinária oncologista, Fernanda Ming, ressalta que a incidência do câncer em animais tem aumentado nos últimos anos, não só o de mamas Crédito: Divulgação

“Fui notando um desânimo grande no Dexter, dificuldade em subir na cama, no sofá, e uma falta grande de querer brincar. Quando mexia nele, chorava. Foi quando procurei uma clínica veterinária. Fiquei desesperada, mas a médica-veterinária explicou a situação e foi bastante realista com o diagnóstico e, por isso, iniciamos o tratamento o quanto antes. Fiquei desesperada”, lembra.

O início do tratamento com quimioterapia foi imediato. “Na mesma semana ele já apresentou melhoras. Começamos com alguns medicamentos antes de partir para a quimioterapia. Ele apresentava anemia, peso e plaquetas muito baixas. Mas graças à médica-veterinária, ele vem respondendo super bem ao tratamento. Cada dia melhor! Ganhou peso, plaquetas normais, sem anemia. Mesmo com linfoma, ele tem uma vida normal, faz seus passeios, tosa, brinca bastante e alimenta-se bem. Aconselho aos tutores de seus animaizinhos que ao notar algo diferente em seus pets que procure o quanto antes atendimento especializado, isso pode salvar a vida de seu cãozinho ou gatinho”, garante Bruna Nunes.

Expectativa de vida

A médica-veterinária oncologista, Fernanda Ming, ressalta que a incidência do câncer em animais tem aumentado nos últimos anos. “Podemos atribuir isso ao fato de hoje eles terem uma maior expectativa de vida. E com o tumor de mama não é diferente, é o mais diagnosticado na espécie canina e o terceiro na felina”, lembra. Segundo ela, o desenvolvimento de diversos tipos de tumores ainda é um mistério, até mesmo para a medicina humana.

"Sabemos que é multifatorial e que diversos processos precisam acontecer para um paciente desenvolver um tumor. Mas, atualmente, entendemos que a castração precoce de cadelas diminui consideravelmente as chances de desenvolvimento de tumor de mama, sendo recomendado a realização entre o primeiro e o terceiro cio. A gravidez psicológica e o uso de anticoncepcional também são fatores que podem desencadear a formação desse tipo de tumor"

Fernanda Ming explica, ainda, que com o avanço da medicina veterinária hoje já é possível contar com diversas abordagens de tratamento, desde as cirúrgicas, até a quimioterapia e a radioterapia. “É muito importante ressaltar que o diagnóstico de câncer não é uma sentença, muitos pacientes vivem anos sem nenhuma intercorrência relacionada com o tumor. Por isso é tão importante buscar a opinião de um especialista. E lembre-se, o diagnóstico precoce é ainda nossa principal arma”, conclui.

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