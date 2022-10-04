Rede Gazeta e PetParker trazem para o ES as casinhas inteligentes para pets

A gonden retriever Nala já usou a casinha enquanto sua tutora fazia as compras na padaria Monte Líbano, Praia do Canto Crédito: Divulgação

É muito comum ao passear pelas ruas do Espírito Santo observar animais de estimação amarrados, por exemplo, pela coleira a um poste em frente a estabelecimentos comerciais enquanto os tutores realizam suas compras. O problema é que por mais atenção que se tenha com o cachorro ou gato, pode acontecer alguma coisa que o assuste e ele consiga se soltar e fugir ou até ser roubado.

Mas a partir de agora, através de uma parceria entre a startup PetParker e o setor de Inovação e Novos Negócios da Rede Gazeta, sob a responsabilidade do consultor de novos negócios Felipe Cardozo, os tutores podem ficar bem mais tranquilos com a chegada das casinhas inteligentes, que já começam a fazer parte da realidade de alguns estabelecimentos comerciais do Estado.

Segundo Felipe Cardozo, a PetParker, empresa fundada em São Paulo, ao criar essas casinhas inteligentes para serem instaladas na frente de estabelecimentos comerciais quis proporcionar aos tutores uma forma de incluir seus pets em suas atividades do dia a dia, garantindo toda a segurança e conforto necessários aos cachorros e gatos enquanto os donos realizam suas compras.

O consultor de novos negócios da Rede Gazeta, Felipe Cardozo, diz que a expectativa é captar vários estabelecimentos no Estado para implentar as casinhas inteligentes para pets Crédito: Divulgação

“Isso quer dizer que ao invés de amarrá-los, por exemplo, em um corrimão ou barra de ferro em frente ao estabelecimento comercial, o tutor pode usufruir das casinhas inteligentes sem correr o risco de qualquer incidente desagradável com o pet. E o melhor, com toda a segurança. Funciona assim: através do aplicativo, ele abre a casinha, acomoda seu cachorro ou gato lá dentro, e depois é só fechá-la. É bom lembrar que só ele mesmo poderá abri-la novamente. E tudo isso de graça!”, explica Felipe Cardozo.

Já existem essas casinhas inteligentes em frente à Padaria Monte Líbano, na Praia do Canto, em Vitória, e no Extrabom, em Itapuã, Vila Velha. A previsão é de que brevemente elas também façam parte da Farmácia Santa Lúcia Prime e do Empório Joaquim, ambos também na Praia do Canto, além de seis estações no Shopping Vila Velha. “E estamos em busca de novas captações”, ressalta o consultor de novos negócios da Rede Gazeta.

Felipe Cardozo conta que a PetParker atua em São Paulo há mais de dois anos e já tem 100 estações espalhadas pela cidade e regiões. Além disso, já estão na quinta geração de evolução das casinhas inteligentes e sempre em busca de novas melhorias tecnológicas para o produto. “Até hoje, não foi relatada nenhuma experiência negativa relacionada à segurança ou qualquer outra reclamação”, garante.

A ideia, aliás, foi do engenheiro de produção Georges Ebel. Em 2018, durante um passeio com os seus dois labradores, ele precisou entrar em um supermercado. Como seria algo rápido, para não precisar retornar a sua casa, resolveu deixar os cachorros presos pela coleira em um pilar. Mas enquanto estava dentro do local, os animais fugiram. E apesar de tê-los encontrado, o susto foi grande, e percebendo o risco desse tipo de prática, decidiu construir uma casinha segura e convenceu o estabelecimento a deixá-la na entrada. E foi um grande sucesso! Logo, desenvolveu um aplicativo para facilitar o processo e foi estudando para evoluir cada vez mais o produto.

Para a estudante de Odontologia, Nicoly Santos Souza, e seu namorado, o estudante de Educação Física, Luiz Alberto Surowka Paradela, tutores dos goldens retriever Nala, três meses, e Jake, um ano, as casinhas inteligentes são bem práticas.

Os estudantes e namorados Nicoly Santos Souza e Luiz Alberto Surowka Paradela adoraram as casinhas inteligentes e se sentem muito mais seguros agora deixando os pets confortáveis e em segurança Crédito: Divulgação

“Eu acho super prático, porque não me impede de fazer os passeios com meu cachorro, seja lá em que local for. Ao contrário, me incentiva a tê-los do meu lado em todas as horas. Agora, posso realizar as minhas compras na padaria, tendo a certeza que eles estão seguros e também confortáveis, já que o local é refrigerado e com ventilação e conseguimos monitorá-los através do aplicativo enquanto realizamos nossas tarefas. E o melhor, não me preocupo, sei que não serão roubados e nem vão fugir, já que a porta da casinha só será destravada através do QR Code no meu celular”, conclui Nicoly Santos Souza.

De qualquer maneira, é bom lembrar que cachorros e gatos devem estar sempre identificados, seja com uma coleira com o nome do pet, do tutor e um telefone de contato, ou microchipado com um dispositivo, que é colocado sob a pele do animal, que carrega todos os dados do tutor.

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