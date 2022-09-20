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Saúde do pet

Cães e gatos também podem ter câncer de mama; conheça os sintomas

Evento em Vila Velha, dentro da campanha Outubro Pet Rosa, dia 01/10, tem como objetivo a conscientização da sociedade quanto a essa doença que apresenta uma taxa alta entre esses animais

Publicado em 20 de Setembro de 2022 às 14:55

Publicado em 

20 set 2022 às 14:55
Rachel Martins

Colunista

Rachel Martins

Câncer de mama também atinge os pets
Câncer de mama também atinge os pets. Por isso, a partir do dia 1º acontece a campanha Outubro Pet Rosa Crédito: Shutterstock
Não são apenas nós, os humanos, que podemos sofrer com o câncer de mama. Animais de todas as espécies estão sujeitos ao diagnóstico da neoplasia, especialmente as cadelas e gatas. Aliás, os tumores de mama apresentam uma alta taxa de ocorrência entre esses animais e, por isso, preocupam os médicos-veterinários.
Segundo pesquisas, nas cadelas, 50% dos tumores são malignos, e nas gatas o percentual é ainda maior, de 70% a 90%. É bom lembrar, ainda, que embora rara, a doença também pode ser diagnosticada em machos.
Segundo especialistas, a principal causa dos tumores em cadelas e gatas está associada às injeções de hormônio, conhecidas como “vacinas anticio”. Por isso, a atenção dos tutores ao perceber o aparecimento de alguns sintomas característicos é primordial, afinal quanto mais cedo for feito o diagnóstico por um médico-veterinário, mais chances de cura e sobrevida terá o animal.

SINTOMAS

Entre as características que o tutor deve observar estão o aparecimento de algum carocinho nas mamas do animal, se ela está mais inchada, avermelhada, produzindo algum tipo de secreção e se a cadela ou a gata está sem apetite, casos em que se deve procurar um médico veterinário para detectar se é ou não um tumor.
É importante ressaltar, ainda, segundo pesquisas, que cai para 0,5% a chance de o animal desenvolver a doença se ele for castrado antes do primeiro cio, lembrando que essa intervenção cirúrgica só deve ser realizada por um médico-veterinário em uma clinica especializada.
Câncer de mama também atinge os pets
Câncer de mama nos pets Crédito: Shutterstock

OUTUBRO PET ROSA

No próximo mês, é realizado no Brasil o Outubro Pet Rosa, uma campanha de conscientização para tutores de cães e gatos (especialmente fêmeas) de prevenção contra o câncer de mama nesses animais.
Acreditando sempre que prevenir é um ato de amor, a Farmácia de Manipulação EssênciaVet realizará a quinta edição de seu Outubro Pet Rosa, no dia 1º de outubro, a partir das 17 horas, no Boulevard Shopping Vila Velha.
O evento será aberto ao público em geral, que possua ou não um animal de estimação, às empresas privadas que têm interesse ou atuação no setor pet, aos médicos-veterinários e demais interessados no assunto.
O objetivo, segundo a farmacêutica, bioquímica e proprietária da EssênciaVet, Josiany Chiabai, é falar do combate ao câncer nos animais, alertar os tutores quanto à necessidade da atenção devida ao assunto; aumentar a possibilidade da doença ser combatida ainda no início, elevando os índices de sucesso no tratamento e garantindo, assim, a vida prolongada e saudável dos pets.
O evento, explica Josiany Chiabai, além de contribuir para o conhecimento de seus participantes tem comprometimento também com a sociedade. “Quem levar três quilos de ração ganhará uma camiseta da campanha anual. Tudo será doado às instituições previamente inscritas na campanha. Na última edição, o Outubro Pet Rosa EssênciaVet arrrecadou duas toneladas de ração”, lembra.
O evento também contará com Feira Mercado Pet; Feira de adoção; Desfile Pet; sorteios de brindes e espaço para recreação infantil.

SERVIÇO

  • 5º Outubro Pet Rosa ESSÊNCIAVET
  • Quando: 1º de outubro, a partir das 17h
  • Onde: Boulevard Shopping Vila Velha - Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha

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Rachel Martins

Uma jornalista que ama os animais, assim é Rachel Martins. Não é a toa que ela adotou duas gatinhas, a Frida e a Chloé, que são as verdadeiras donas da casa. Escreve semanalmente sobre os benefícios que uma relação como essa é capaz de proporcionar

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