Câncer de mama pode causar menopausa precoce?

Ondas de calor é apenas um dos desconfortos que podem ocorrer na menopausa Crédito: Shutterstock

Ondas de calor, insônia, irritação, falta de disposição, dores pelo corpo e a falta de libido. Esses são apenas alguns dos desconfortos que podem ocorrer na menopausa, período que geralmente acontece entre os 45 e 55 anos, e é caracterizado pelo último ciclo menstrual marcando o fim da vida reprodutiva da mulher.

Para algumas mulheres, os sintomas chegam com antecedência, indicando um possível caso de menopausa precoce. Se ela tem menos de 45 anos e sofre de algumas dessas condições, deve consultar o médico para determinar se está na menopausa precoce.

A ginecologista Fabiane Gama, da Clínica Leger, diz que o aumento de casos de câncer de mama em pacientes jovens é uma das maiores causas de menopausa precoce. O motivo seria o efeito que as terapias, como a quimioterapia e a radioterapia.

Outros fatores são as anomalias genéticas, as doenças autoimunes como a tireoidite, o vitiligo e a miastenia grave, as infecções virais, a retirada cirúrgica dos ovários e a extração cirúrgica do útero.

"A menopausa precoce deve ser tratada com a reposição hormonal, desde que a paciente não tenha contraindicação, como por exemplo, as pacientes com câncer de mama que não podem fazer uso de terapia de reposição hormonal", diz Fabiane Gama. O motivo da contraindicação é que os hormônios podem estimular a recidiva da doença.

O QUE OCASIONA A MENOPAUSA?

A ginecologista Janaína Ribeiro conta que a menopausa ocorre porque, com o avanço da idade, os ovários deixam de produzir hormônios e óvulos. "Outras causas além da idade, são alguns tipos de quimioterapia, de radioterapia e a retirada cirúrgica dos dois ovários".

Fabiane explica que o principal fator que ocasiona a menopausa são os ovários. "A mulher produzirá, ao longo da vida, os óvulos que têm sua origem em células germinativas (folículos), dos ovários já existentes no momento de seu nascimento. Essa reserva será usada desde o início da menstruação até a última. Como não se formam novos folículos para repor, os ovários entram em falência. Por conta disso, os hormônios femininos, como a progesterona e o estrogênio, caem de maneira irreversível".

SINTOMAS

Janaína aponta que os principais sintomas são fogachos, ressecamento vaginal, alterações do humor, insônia e alteração no desejo sexual. "O principal tratamento é reposição hormonal. Outras classes de medicamentos podem ser utilizadas nas pacientes com contraindicação a reposição hormonal", diz Janaína Ribeiro.

O período que envolve a menopausa é chamado de climatério. "É um período de vida da mulher de transição entre a fase reprodutiva e a não reprodutiva, que se estende dos 40 aos 65 anos, e tem como marco a menopausa", diz a médica. Pode-se dividir o climatério, didaticamente, em três períodos, tomando a menopausa como ponto de referência: pré-menopausa, menopausa e pós-menopausa.

"Os sintomas observados nessas fases são muito variáveis e sofrem interferências de fatores externos como dieta, perfil socioeconômico, aspectos culturais e inclusive climáticos"

DICAS PARA ENCARAR O CLIMATÉRIO