Ana Maria Braga é submetida a cirurgia vascular nas pernas

A apresentadora Ana Maria Braga foi submetida a uma cirurgia vascular nas pernas. Por conta disso, ela só voltará à TV no dia 5 de dezembro. De acordo com a equipe da apresentadora, o procedimento foi feito para tratar um efeito colateral das sessões de radioterapia realizadas pela loira no passado.
A informação foi publicada pela Quem. "Ela fez uma pequena cirurgia na sexta (11). Foi uma cirurgia muito simples. Ela tinha uma dor na perna do tempo em que fez radioterapia. É um efeito colateral da radioterapia lá de trás. Mas foi uma cirurgia programada, muito simples, ela está superbem, ótima. Já está de alta e em casa", explicou a assessora de imprensa Silvia Paccola.
Nesta segunda-feira (14), Fabricio Battaglini e Talitha Morete, apresentadores substitutos de Ana Maria, deram o recado aos telespectadores. “Gente, já vou dizer. Você está estranhando que a Ana não está aqui? Vamos explicar: na próxima semana, quando vão começar os jogos da Copa do Mundo nas chaves, o “Mais Você” vai ficar fora do ar porque tem muitas partidas nessa fase da Copa, vão ser quatro jogos por dia”, explicou Battaglini.
“A Ana decidiu aproveitar que nesta semana tem o feriado amanhã [terça] e deu uma esticadinha básica. Ela e o Lourinho também”, reforçou o jornalista, que estava ao lado de Talitha, que opinou: “Folgas merecidíssimas”.