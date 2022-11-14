Ana Maria Braga é submetida a cirurgia vascular nas pernas

Ana Maria Braga foi submetida a cirurgia vascular nas pernas Crédito: Reprodução/ TV Globo

A apresentadora Ana Maria Braga foi submetida a uma cirurgia vascular nas pernas. Por conta disso, ela só voltará à TV no dia 5 de dezembro. De acordo com a equipe da apresentadora, o procedimento foi feito para tratar um efeito colateral das sessões de radioterapia realizadas pela loira no passado.

A informação foi publicada pela Quem. "Ela fez uma pequena cirurgia na sexta (11). Foi uma cirurgia muito simples. Ela tinha uma dor na perna do tempo em que fez radioterapia. É um efeito colateral da radioterapia lá de trás. Mas foi uma cirurgia programada, muito simples, ela está superbem, ótima. Já está de alta e em casa", explicou a assessora de imprensa Silvia Paccola.

Nesta segunda-feira (14), Fabricio Battaglini e Talitha Morete, apresentadores substitutos de Ana Maria, deram o recado aos telespectadores. “Gente, já vou dizer. Você está estranhando que a Ana não está aqui? Vamos explicar: na próxima semana, quando vão começar os jogos da Copa do Mundo nas chaves, o “Mais Você” vai ficar fora do ar porque tem muitas partidas nessa fase da Copa, vão ser quatro jogos por dia”, explicou Battaglini.