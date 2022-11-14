Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Afastada

Ana Maria Braga é submetida a cirurgia vascular nas pernas

A apresentadora da TV Globo foi submetida a cirurgia em São Paulo. Segundo assessoria de imprensa, ela foi operada na sexta (11) e já teve alta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 14 de Novembro de 2022 às 18:52

Ana Maria Braga e Louro José: um ano da morte de Tom Veiga
Ana Maria Braga foi submetida a cirurgia vascular nas pernas Crédito: Reprodução/ TV Globo
A apresentadora Ana Maria Braga foi submetida a uma cirurgia vascular nas pernas. Por conta disso, ela  só voltará à TV no dia 5 de dezembro. De acordo com a equipe da apresentadora, o procedimento foi feito para tratar um efeito colateral das sessões de radioterapia realizadas pela loira no passado.
A informação foi publicada pela Quem. "Ela fez uma pequena cirurgia na sexta (11). Foi uma cirurgia muito simples. Ela tinha uma dor na perna do tempo em que fez radioterapia. É um efeito colateral da radioterapia lá de trás. Mas foi uma cirurgia programada, muito simples, ela está superbem, ótima. Já está de alta e em casa", explicou a assessora de imprensa Silvia Paccola.
Nesta segunda-feira (14), Fabricio Battaglini e Talitha Morete, apresentadores substitutos de Ana Maria, deram o recado aos telespectadores. “Gente, já vou dizer. Você está estranhando que a Ana não está aqui? Vamos explicar: na próxima semana, quando vão começar os jogos da Copa do Mundo nas chaves, o “Mais Você” vai ficar fora do ar porque tem muitas partidas nessa fase da Copa, vão ser quatro jogos por dia”, explicou Battaglini. 
“A Ana decidiu aproveitar que nesta semana tem o feriado amanhã [terça] e deu uma esticadinha básica. Ela e o Lourinho também”, reforçou o jornalista, que estava ao lado de Talitha, que opinou: “Folgas merecidíssimas”.

Veja Também

Fátima Bernardes diz que está fazendo aulas de canto para o 'The Voice'

Casal do ES ganha macacão de Lewis Hamilton autografado

'Não tinha dimensão dela como cantora', diz filho de Gal Costa sobre o luto

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

ana maria braga Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Guns N'Roses em Cariacica: trânsito terá intervenções para show no domingo (12)
Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados