Mucane celebra 33 anos com programação especial neste sábado (16)

Entre memórias, resistência e criação, o Museu Capixaba do Negro Verônica da Pas (Mucane) completa 33 anos reafirmando seu papel como um dos principais espaços de valorização da cultura negra no Espírito Santo. Para marcar a data, o museu promove neste sábado (16) uma programação especial gratuita, que promete movimentar o Centro Histórico de Vitória ao longo de todo o dia.





Mais do que um espaço expositivo, o Mucane se consolidou como um ponto de encontro entre gerações, onde tradição e contemporaneidade caminham juntas. Ao longo de mais de três décadas, o museu se tornou referência na preservação da memória afro-brasileira e no incentivo a novas expressões artísticas.





A programação de aniversário começa às 13h e segue até às 22h, com atividades para todos os públicos. Um dos destaques é a Batalha de Rimas, que ocupa a tarde com uma proposta diferenciada: ao invés das tradicionais bases eletrônicas, os MCs se apresentam ao som de instrumentistas ao vivo, criando uma experiência única de improviso e musicalidade.