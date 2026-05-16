Mucane celebra 33 anos com programação especial neste sábado (16)

Entre memórias, resistência e criação, o Museu Capixaba do Negro Verônica da Pas (Mucane) completa 33 anos reafirmando seu papel como um dos principais espaços de valorização da cultura negra no Espírito Santo. Para marcar a data, o museu promove neste sábado (16) uma programação especial gratuita, que promete movimentar o Centro Histórico de Vitória ao longo de todo o dia.
Mais do que um espaço expositivo, o Mucane se consolidou como um ponto de encontro entre gerações, onde tradição e contemporaneidade caminham juntas. Ao longo de mais de três décadas, o museu se tornou referência na preservação da memória afro-brasileira e no incentivo a novas expressões artísticas.
A programação de aniversário começa às 13h e segue até às 22h, com atividades para todos os públicos. Um dos destaques é a Batalha de Rimas, que ocupa a tarde com uma proposta diferenciada: ao invés das tradicionais bases eletrônicas, os MCs se apresentam ao som de instrumentistas ao vivo, criando uma experiência única de improviso e musicalidade.
À noite, a programação segue com show da Classic Trio Banda, que passeia por estilos como rock, blues e jazz — gêneros profundamente influenciados pela cultura africana e pela vivência da população negra ao redor do mundo.
Segundo a coordenação do espaço, a proposta da celebração é reforçar o caráter vivo e plural do museu. A programação mistura linguagens, conecta diferentes territórios culturais e evidencia a potência da produção artística negra, do hip hop urbano às sonoridades clássicas.
Sobre o Mucane
Fundado em 1993, o Mucane ocupa um prédio histórico na região central da capital e, desde então, vem ampliando sua atuação com exposições, formações culturais e eventos que já fazem parte do calendário da cidade. Iniciativas como os Bailes Charme e outras ações comunitárias ajudam a manter o espaço ativo, pulsante e conectado com o público.
Serviço
33 anos do Mucane
Local: Museu Capixaba do Negro Verônica da Pas
Endereço: Avenida República, 121 – Centro Histórico de Vitória
Data: sábado (16)
Horário: das 13h às 22h
Entrada: gratuita
Informações: (27) 99777-3456