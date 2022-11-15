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Fátima Bernardes testa positivo para covid-19 e é afastada de gravações na Globo

Programa estreia na noite desta terça-feira, 15, e apresentadora disse que está em isolamento ao lado do namorado
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 15 de Novembro de 2022 às 12:18

Fátima Bernardes vai deixar o
Fátima Bernardes testou positivo para Covid-19 Crédito: João Miguel Júnior/Globo
Fátima Bernardes usou seu perfil no Instagram para dizer que testou positivo pela primeira vez para covid-19. Frente à nova temporada do programa The Voice, que estreia nesta terça-feira, 15, a apresentadora disse que está com as quatro doses da vacina e que só retorna às gravações na TV Globo quando seu teste apresentar resultado negativo.
Ela destacou que tem alguns programas gravados. Com isso, o episódio de estreia e alguns de audição, estão garantidos. A jornalista disse também que está em isolamento ao lado do namorado, Túlio Gadêlha, em Recife.
Famosos comentaram em sua publicação, desejando melhoras.
Em entrevista ao programa Fantástico, Fátima disse que fez até aulas de músicas para se preparar para apresentar o reality. "Não, mas eu estou fazendo aula de canto. Não para cantar. Eu estou fazendo aula de.... Eu gosto mais de dizer 'encontros musicais'. Eu vou lá e converso e tiro dúvidas e levo pedaços que eu já vi do The Voice ou coisas que os técnicos falam e que são termos que não são no meu dia a dia", respondeu.

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