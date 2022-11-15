Fátima Bernardes testa positivo para covid-19 e é afastada de gravações na Globo

Fátima Bernardes testou positivo para Covid-19 Crédito: João Miguel Júnior/Globo

Fátima Bernardes usou seu perfil no Instagram para dizer que testou positivo pela primeira vez para covid-19. Frente à nova temporada do programa The Voice, que estreia nesta terça-feira, 15, a apresentadora disse que está com as quatro doses da vacina e que só retorna às gravações na TV Globo quando seu teste apresentar resultado negativo.

Ela destacou que tem alguns programas gravados. Com isso, o episódio de estreia e alguns de audição, estão garantidos. A jornalista disse também que está em isolamento ao lado do namorado, Túlio Gadêlha, em Recife.



Famosos comentaram em sua publicação, desejando melhoras.