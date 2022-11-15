Ex-BBB Arthur Picoli bebe demais e faz Pix de R$ 20 mil na madrugada

Arthur Picoli fez pix de R$ 20 mil durante a madrugada Crédito: Reprodução @Arthurpicoli

O ex-BBB Arthur Picoli bebeu demais durante uma festa na madrugada desta terça-feira (15) e acabou perdendo R$ 20 mil. O capixaba mostrou o print do comprovante de uma transferência bancária que realizou por engano, por volta das 4h da manhã, mas não revelou quem recebeu o dinheiro.

"Parei de beber", prometeu ele, arrependido."Pra que eu fui fazer um pix de R$ 20 mil às 4h17 da manhã?", se perguntou o preparador físico, dando risada da própria desgraça. Arthur estava curtindo o show de Gustavo Mioto no festival Caldas Country, na cidade de Caldas Novas, em Goiás.

Parei de beber



Pra q eu fui fazer um pix de 20k as 4:17 da manhã kakakakaka pic.twitter.com/ZwAB1ssVNL — Arthur Picoli 🎮 (@arthurpicoli) November 15, 2022

Os seguidores se divertiram com a situação. "Pensando aqui num jeito de te mandar a minha chave Pix. Vai que você tem um momento de extrema generosidade, né?", comentou um.