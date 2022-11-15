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Durante uma festa

Ex-BBB Arthur Picoli bebe demais e faz Pix de R$ 20 mil na madrugada

Ele contou na web que fez uma transferência de R$ 20 mil após beber demais. O Instrutor de crossfit não revelou quem recebeu o dinheiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 15 de Novembro de 2022 às 12:49

Arthur Picoli
Arthur Picoli fez pix de  R$ 20 mil durante a madrugada Crédito: Reprodução @Arthurpicoli
O ex-BBB Arthur Picoli bebeu demais durante uma festa na madrugada desta terça-feira (15) e acabou perdendo R$ 20 mil. O capixaba mostrou o print do comprovante de uma transferência bancária que realizou por engano, por volta das 4h da manhã, mas não revelou quem recebeu o dinheiro.
"Parei de beber", prometeu ele, arrependido."Pra que eu fui fazer um pix de R$ 20 mil às 4h17 da manhã?", se perguntou o preparador físico, dando risada da própria desgraça. Arthur estava curtindo o show de Gustavo Mioto no festival Caldas Country, na cidade de Caldas Novas, em Goiás.
Os seguidores se divertiram com a situação. "Pensando aqui num jeito de te mandar a minha chave Pix. Vai que você tem um momento de extrema generosidade, né?", comentou um.
Outro ficou impressionado com a tranquilidade do rapaz. "É bom ser rico, né!? Porque até o limite de envio de dinheiro na madruga é maior! O meu é só 1000 conto, como se eu tivesse 1000 conto pra enviar pra alguém", opinou uma internauta. "E nem foi na minha conta? Pode parar de beber mesmo", brincou outra.

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