Ex-BBB Arthur Picoli bebe demais e faz Pix de R$ 20 mil na madrugada

O ex-BBB Arthur Picoli bebeu demais durante uma festa na madrugada desta terça-feira (15) e acabou perdendo R$ 20 mil. O capixaba mostrou o print do comprovante de uma transferência bancária que realizou por engano, por volta das 4h da manhã, mas não revelou quem recebeu o dinheiro.
"Parei de beber", prometeu ele, arrependido."Pra que eu fui fazer um pix de R$ 20 mil às 4h17 da manhã?", se perguntou o preparador físico, dando risada da própria desgraça. Arthur estava curtindo o show de Gustavo Mioto no festival Caldas Country, na cidade de Caldas Novas, em Goiás.
Os seguidores se divertiram com a situação. "Pensando aqui num jeito de te mandar a minha chave Pix. Vai que você tem um momento de extrema generosidade, né?", comentou um.
Outro ficou impressionado com a tranquilidade do rapaz. "É bom ser rico, né!? Porque até o limite de envio de dinheiro na madruga é maior! O meu é só 1000 conto, como se eu tivesse 1000 conto pra enviar pra alguém", opinou uma internauta. "E nem foi na minha conta? Pode parar de beber mesmo", brincou outra.