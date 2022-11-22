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Último show de Erasmo Carlos no ES quase foi em Goiânia

Segundo produtora do TendaLab, apresentação em Vila Velha foi um encaixe na agenda do Tremendão. Cantor morreu nesta terça-feira (22), no RJ
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 22 de Novembro de 2022 às 17:03

Erasmo Carlos fez show no encerramento do Festival de Cinema de Vitória 2022, em setembro, na Prainha/Vila Velha
Erasmo Carlos fez show no encerramento do Festival de Cinema de Vitória 2022, em setembro, na Prainha/Vila Velha Crédito: Acervo IBCA-Galpão
Por pouco, o último show de Eramos Carlos no Espírito Santo ficaria para outra data. Segundo Lúcia Caus, produtora do TendaLab, evento que recebeu a apresentação, a vinda de Erasmo casou com um encaixe em sua agenda.
"As tratativas foram perfeitas. Sabe de não dar nada errado mesmo?! Fiz o contato em junho, sendo que o festival era em setembro. Já quis me adiantar e foi uma coisa incrível, pois ele tinha show em Goiânia na data, só que caiu e eu consegui pegar essa agenda", revela.
O sucesso do último show do Tremendão no ES, realizado na Prainha, em Vila Velha, no dia 24 de setembro, foi tão grande, que a Prefeitura de Vila Velha tinha intenção de produzir uma edição de verão do TendaLab e trazer novamente o cantor.
Lúcia Caus conta que a passagem do Tremendão pelo Espírito Santo foi incrível para ela. "Foi um privilégio receber Erasmo em nossa TendaLab. A presença dele em nosso festival só confirmou a grandiosidade, talento, generosidade e delicadeza deste artista tão importante para todas as gerações", conta.
A apresentação contou com releituras dos clássicos da carreira de Erasmo como "O Bom", "O Ritmo da Chuva" e outros sucessos como "Minha Superstar", "Sou Uma Criança Não Entendo Nada", "Esqueça" e "Filho Único". 

Erasmo Carlos no último dia do Festival TendaLab, na Prainha

MORTE

O cantor Erasmo Carlos morreu, nesta terça-feira (22), aos 81 anos. Segundo o Metrópoles, o Tremendão foi internado nesta segunda (21), às pressas, no Hospital Barra D'Or, na Zona Oeste do Rio, mas não resistiu. O site Gshow também confirmou a morte de Erasmo através de uma fonte ligada a família do artista, mas a causa da morte ainda não foi divulgada.
Erasmo Carlos deixa a mulher, três filhos e um legado na música com o título de Tremendão, sendo um dos pioneiros do rock brasileiro. Em 60 anos de carreira, foram mais de 500 canções compostas, como “Além do Horizonte”, “É Preciso Saber Viver” e “O Bom”.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

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