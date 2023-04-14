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Roberto Carlos retorna ao ES para comemorar aniversário em shows especiais

Com voz e carisma que só ele tem, Roberto Carlos desembarca na terra natal para duas apresentações carregadas de emoção. Uma em Cachoeiro de Itapemirim e outra em Vitória

Publicado em 14 de Abril de 2023 às 10:44

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

14 abr 2023 às 10:44
Até o momento, estima-se que o cantor vendeu mais de 140 milhões de cópias e recebeu mais de 30 prêmios, incluindo 3 Grammys.
Até o momento, estima-se que o cantor vendeu mais de 140 milhões de cópias e recebeu mais de 30 prêmios, incluindo 3 Grammys. Crédito: Cláudia Schembri
De volta às terras capixabas, Roberto Carlos promete muitas emoções em duas apresentações mais do que especiais. No dia do seu aniversário, em 19 de abril, o artista retorna à cidade natal e sobe ao palco do Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, em Cachoeiro de Itapemirim, para comemorar os 82 anos de idade. Já no dia 21, é a vez da Capital do Espírito Santo cantar os clássicos do músico, na Praça do Papa. Os ingressos já estão à venda.
A expectativa é que sejam dois shows muito emocionantes tanto para o cantor quanto para o público. Afinal, Roberto Carlos é dono de uma das vozes mais populares da música brasileira e promete arrebatar novamente a legião de fãs com mais uma turnê ao lado de uma orquestra e coral.
Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos no site da Eventim (links no final da matéria) ou nos pontos físicos espalhados em Vitória e Cachoeiro de Itapemirim. Vale ressaltar que menores de 16 anos só podem comparecer acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Carreira de sucesso

Com mais de 33 álbuns de estúdio que marcaram décadas e atravessaram gerações, o artista gravou sucessos em português, espanhol, italiano, inglês e outros idiomas, e recentemente, lançou uma nova versão do hit “Evidências” para a trilha sonora da novela “Travessia”, da Rede Globo, disponível em todas as plataformas digitais.
Até o momento, estima-se que o cantor vendeu mais de 140 milhões de cópias e recebeu mais de 30 prêmios, incluindo 3 Grammys.
Aumentando esse número, Roberto Carlos começou o ano de 2023 sendo homenageado pelo Prêmio United Earth Amazônia. A honraria reconheceu o conjunto da obra musical que desenvolveu em parceria com Erasmo Carlos, em defesa da preservação do meio ambiente, da Amazônia e da sustentabilidade do planeta.
De volta às terras capixabas, Roberto Carlos promete muitas emoções em duas apresentações mais do que especiais.
De volta às terras capixabas, Roberto Carlos promete muitas emoções em duas apresentações mais do que especiais Crédito: Caio Girardi

Show em Cachoeiro de Itapemirim

  • Local: Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa (Av. Francisco Mardegan, 203 - Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim - ES).
  • Data: 19 de abril (quarta-feira) às 20h30 (abertura dos portões às 17h).
  • Ponto físico de venda: 
  1. Oriento Jóias (Centro) - Rua Coronel Francisco Braga 83/85 | Centro - Cachoeiro de Itapemirim – ES - Horário: 2ª a 6ª de 12h às 18h e Sábados das 08h às 12h
  2. Oriento Jóias (Perim Center) - Av. Jones dos Santos Neves 1372/1442, Caiçara, Condomínio Perim Center - Cachoeiro de Itapemirim – ES - Horário: 2ª a 6ª de 12h às 20h e Sábados de 12h às 20h
  • Ingressos online: clique aqui
  • Classificação: menores de 16 anos acompanhados dos pais ou responsável legal.
  • Obs: estacionamento pago no local. 

Show em Vitória

  • Local: Praça do Papa (Av. Nossa Sra. Dos Navegantes, Enseada Do Suá – Vitória - ES)
  • Data: 21 de abril (sexta-feira) às 20h30 (abertura dos portões às 17h)
  • Ponto físico de venda: 
  1. Na Vista - Rua Judite Maria Tovar Varejão 435, Enseada Do Suá | Vitória – ES  - Horário: 2ª a 6ª de 12h às 20h e Sábados das 09h às 17h
  • Ingressos online: clique aqui
  • Classificação: menores de 16 anos acompanhados dos pais ou responsável legal.
  • Obs: Não possui estacionamento no local.

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