De onde vêm as flores da imagem da santa na Romaria dos Homens?

Flores ornamentam o veículo que transporta a imagem de Nossa Senhora da Penha na Romaria dos Homens de 2024 Crédito: Vitor Jubini

A imagem de Nossa Senhora das Alegrias, que vai ser conduzida da Catedral Metropolitana de Vitória até o Parque da Prainha, em Vila Velha, neste sábado (11), num trajeto de cerca de 14 quilômetros durante a Romaria dos Homens , ganha neste ano uma decoração inspirada na simplicidade de São Francisco de Assis.

Ao todo, a ornamentação reúne cerca de 100 vasos de lírio-da-paz, 40 maços de lírios, 130 dúzias de rosas e flores complementares, como pompons, além de folhagens como ruscus, dracenas e chefleras. Tradicionalmente associados à pureza, à paz e à entrega, os lírios e as rosas ajudam a compor um cenário de oração ao longo do percurso. As flores vêm de Holambra, em São Paulo, e também da região das montanhas capixabas.

A montagem, feita na véspera da romaria, deve levar entre cinco e seis horas e mobiliza uma equipe de cerca de 10 a 12 pessoas. A concepção é orientada pelo guardião do Convento da Penha, frei Gabriel Dellandrea, em parceria com as floristas Alessandra Marianelli e Toninha Menegatti.

Responsável pela execução da ornamentação há mais de 20 anos, Alessandra destaca o significado do trabalho para ela.

“Esse é um momento muito especial na minha vida. Foi Nossa Senhora da Penha que me concedeu uma grande graça, que foi ter a minha filha. Ornamentar a imagem é a forma que encontrei de retribuir, com amor e dedicação. É uma promessa que fiz: enquanto eu tiver vida, estarei aqui”, afirma.