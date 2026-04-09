A Romaria é dos Homens, mas a vez será das mulheres. Entenda

Mulheres participam, com muita alegria, da Romaria dos Homens na Festa da Penha 2025 Crédito: Vitor Jubini

O fim da violência contra as mulheres fará parte das reflexões da Festa da Penha deste ano. O documento “Encontro Todos por Todas - Pela garantia da vida de meninas e mulheres”, escrito a muitas mãos e assinado por diversas entidades, será distribuído neste sábado (11), durante a Romaria dos Homens.

O manifesto foi discutido e aprovado durante um evento, realizado no final de março, na Assembleia Legislativa. O encontro contou com a participação da ministra das mulheres, Márcia Lopes, autoridades e representantes de diversos segmentos da sociedade que discutiram a necessidade de sensibilizar e envolver meninos, jovens e homens em ações efetivas de combate à violência contra a mulher.

Entre as entidades que assinam o Manifesto Capixaba Todos por Todas estão o Fórum de Homens Capixabas pelo Fim das Violências contra as Mulheres, o Movimento Nacional de Direitos Humanos no Espírito Santo, a Central Única dos Trabalhadores (CUT-ES) e a Comissão de Promoção da Dignidade Humana (CPDH) da Arquidiocese de Vitória.

O deputado estadual João Coser (PT), que articulou junto à Arquidiocese de Vitória para que o documento seja distribuído durante a tradicional Romaria dos Homens, afirmou que o manifesto simboliza o compromisso coletivo dos homens pela construção de uma nova cultura: sem machismo, sem violência e baseada no respeito, na solidariedade e na igualdade.

“O Espírito Santo tem índices altíssimos de feminicídio. Em 2025 foram 35 casos. Neste ano já são sete casos. Nosso objetivo é ampliar esse debate e sensibilizar os homens sobre a importância de mudarmos nosso comportamento”, explicou o parlamentar.

O QUE O DOCUMENTO PROPÕE

A necessidade de substituir o machismo e sua ideologia dominante, marcada pela misoginia, pela dominação e pela exploração das mulheres, por uma cultura de afirmação de masculinidades não violentas que não precisam temer pela busca de relações solidárias, baseadas na complementariedade de pensamentos, sentimentos e ações com as mulheres.

O compromisso com a adoção de práticas e iniciativas que favoreçam a desconstrução de todas as formas de violências contra as mulheres, sempre na perspectiva de romper com os estereótipos que legitimam a dominação masculina.

A solidariedade a todas as pessoas atingidas direta ou indiretamente pela barbárie em que consistem os feminicídios.