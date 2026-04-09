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Leonel Ximenes

A Romaria é dos Homens, mas a vez será das mulheres. Entenda

O fim da violência contra as mulheres fará parte das reflexões da Festa da Penha

Públicado em 

09 abr 2026 às 12:58
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Festa da Penha 2025: muita alegria na Romaria dos Homens em Vila Velha
Mulheres participam, com muita alegria, da Romaria dos Homens na Festa da Penha 2025 Crédito: Vitor Jubini
O fim da violência contra as mulheres fará parte das reflexões da Festa da Penha deste ano. O documento “Encontro Todos por Todas - Pela garantia da vida de meninas e mulheres”, escrito a muitas mãos e assinado por diversas entidades, será distribuído neste sábado (11), durante a Romaria dos Homens.
O manifesto foi discutido e aprovado durante um evento, realizado no final de março, na Assembleia Legislativa. O encontro contou com a participação da ministra das mulheres, Márcia Lopes, autoridades e representantes de diversos segmentos da sociedade que discutiram a necessidade de sensibilizar e envolver meninos, jovens e homens em ações efetivas de combate à violência contra a mulher.
Entre as entidades que assinam o Manifesto Capixaba Todos por Todas estão o Fórum de Homens Capixabas pelo Fim das Violências contra as Mulheres, o Movimento Nacional de Direitos Humanos no Espírito Santo, a Central Única dos Trabalhadores (CUT-ES) e a Comissão de Promoção da Dignidade Humana (CPDH) da Arquidiocese de Vitória.

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O deputado estadual João Coser (PT), que articulou junto à Arquidiocese de Vitória para que o documento seja distribuído durante a tradicional Romaria dos Homens, afirmou que o manifesto simboliza o compromisso coletivo dos homens pela construção de uma nova cultura: sem machismo, sem violência e baseada no respeito, na solidariedade e na igualdade.

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“O Espírito Santo tem índices altíssimos de feminicídio. Em 2025 foram 35 casos. Neste ano já são sete casos. Nosso objetivo é ampliar esse debate e sensibilizar os homens sobre a importância de mudarmos nosso comportamento”, explicou o parlamentar.

O QUE O DOCUMENTO PROPÕE

  • A necessidade de substituir o machismo e sua ideologia dominante, marcada pela misoginia, pela dominação e pela exploração das mulheres, por uma cultura de afirmação de masculinidades não violentas que não precisam temer pela busca de relações solidárias, baseadas na complementariedade de pensamentos, sentimentos e ações com as mulheres.
  • O compromisso com a adoção de práticas e iniciativas que favoreçam a desconstrução de todas as formas de violências contra as mulheres, sempre na perspectiva de romper com os estereótipos que legitimam a dominação masculina.
  • A solidariedade a todas as pessoas atingidas direta ou indiretamente pela barbárie em que consistem os feminicídios.
E, por fim, o documento “Encontro Todos por Todas - Pela garantia da vida de meninas e mulheres” ratifica o compromisso de apoio à luta das mulheres para assegurar os seus direitos humanos, dentre os quais, o direito mais elementar, de viver sem violência.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Assembleia Legislativa do ES Feminicídio Festa da Penha Violência Contra a Mulher Mulheres Romaria dos Homens João Coser
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