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Leonel Ximenes

Hospital no ES faz cirurgia cardíaca robótica no valor de R$ 100 mil

Procedimento será realizado nesta quarta-feira (8) em um hospital particular na Grande Vitória

Publicado em 07 de Abril de 2026 às 12:10

Públicado em 

07 abr 2026 às 12:10
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Cirurgia cardíaca robótica feita em um hospital no Ceará
Cirurgia cardíaca robótica feita em um hospital no Ceará Crédito: Divulgação
O Hospital Meridional Cariacica será palco nesta quarta-feira (8), às 10h, de uma cirurgia cardíaca robótica, técnica minimamente invasiva em que o cirurgião controla braços robóticos altamente precisos para realizar procedimentos no coração.
Segundo o médico Gustavo Peixoto, diretor do hospital, esse tipo de procedimento é inédito no Espírito Santo, no que se refere à cardiologia. “Essa cirurgia vem ganhando espaço por oferecer várias vantagens em comparação à cirurgia tradicional, que é aberta”, destaca.
A cirurgia cardíaca robótica será realizada em uma paciente pelo robô Da Vinci XI, de fabricação norte-americana, com a participação direta de uma equipe formada por dez profissionais (sendo quatro médicos), embora o procedimento mobilize cerca de 20 pessoas no total.
De acordo com Peixoto, a cirurgia robótica pode ser indicada em casos como correção de válvulas cardíacas, revascularização (pontes de safena selecionadas) e tratamento de algumas arritmias.

AS VANTAGENS

O diretor do hospital aponta inúmeras vantagens da cirurgia cardíaca robótica. Entre elas estão:
MENOR INVASIVIDADE
  • Não exige abertura completa do tórax (como a esternotomia).
  • Incisões pequenas (menos trauma ao corpo).
RECUPERAÇÃO MAIS RÁPIDA
  • Tempo de internação geralmente menor.
  • Retorno mais rápido às atividades normais.
MENOR DOR NO PÓS-OPERATÓRIO
• Como há menor agressão cirúrgica, o desconforto costuma ser reduzido.
MENOR RISCO DE INFECÇÃO
  • Incisões menores diminuem a exposição e o risco infeccioso.
MENOR PERDA DE SANGUE
  • Procedimento mais preciso (menos sangramento e menor necessidade de transfusões).
ALTA PRECISÃO
  • O sistema robótico permite movimentos extremamente delicados, com visão ampliada em 3D.
  • Pode melhorar resultados em cirurgias complexas, como reparo de válvulas.
CICATRIZES MENORES
  • Resultado estético melhor, com marcas menos visíveis.
Embora tenha inúmeros benefícios, Gustavo Peixoto ressalta que a cirurgia cardíaca robótica exige equipe altamente especializada e pode ter custo mais elevado que uma cirurgia cardíaca convencional.
Hospital Meridional
Hospital Meridional de Cariacica, local onde será realizada a cirurgia cardíaca robótica Crédito: Ricardo Medeiros
“Cirurgia cardíaca é cara por natureza. A desta quarta-feira, no Meridional Cariacica, custará ao redor de R$ 100 mil e foi viabilizada por convênio médico. Esse procedimento ainda não é feito pelo SUS no Espírito Santo”, explica Peixoto. “Além disso, nem todos os pacientes estão aptos ao procedimento”, acrescenta.  O robô Da Vinci XI exigiu R$ 25 milhões de investimento do hospital.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Cariacica medicina Tecnologia Cirurgia robótica Hospital Meridional
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