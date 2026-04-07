Hospital no ES faz cirurgia cardíaca robótica no valor de R$ 100 mil

Cirurgia cardíaca robótica feita em um hospital no Ceará Crédito: Divulgação

O Hospital Meridional Cariacica será palco nesta quarta-feira (8), às 10h, de uma cirurgia cardíaca robótica, técnica minimamente invasiva em que o cirurgião controla braços robóticos altamente precisos para realizar procedimentos no coração.

Segundo o médico Gustavo Peixoto, diretor do hospital, esse tipo de procedimento é inédito no Espírito Santo, no que se refere à cardiologia. “Essa cirurgia vem ganhando espaço por oferecer várias vantagens em comparação à cirurgia tradicional, que é aberta”, destaca.

A cirurgia cardíaca robótica será realizada em uma paciente pelo robô Da Vinci XI, de fabricação norte-americana, com a participação direta de uma equipe formada por dez profissionais (sendo quatro médicos), embora o procedimento mobilize cerca de 20 pessoas no total.

De acordo com Peixoto, a cirurgia robótica pode ser indicada em casos como correção de válvulas cardíacas, revascularização (pontes de safena selecionadas) e tratamento de algumas arritmias.

AS VANTAGENS

O diretor do hospital aponta inúmeras vantagens da cirurgia cardíaca robótica. Entre elas estão:

MENOR INVASIVIDADE

Não exige abertura completa do tórax (como a esternotomia).



Incisões pequenas (menos trauma ao corpo).



RECUPERAÇÃO MAIS RÁPIDA

Tempo de internação geralmente menor.

Retorno mais rápido às atividades normais.

MENOR DOR NO PÓS-OPERATÓRIO

• Como há menor agressão cirúrgica, o desconforto costuma ser reduzido.

MENOR RISCO DE INFECÇÃO

Incisões menores diminuem a exposição e o risco infeccioso.

MENOR PERDA DE SANGUE

Procedimento mais preciso (menos sangramento e menor necessidade de transfusões).

ALTA PRECISÃO

O sistema robótico permite movimentos extremamente delicados, com visão ampliada em 3D.



Pode melhorar resultados em cirurgias complexas, como reparo de válvulas.



CICATRIZES MENORES

Resultado estético melhor, com marcas menos visíveis.



Embora tenha inúmeros benefícios, Gustavo Peixoto ressalta que a cirurgia cardíaca robótica exige equipe altamente especializada e pode ter custo mais elevado que uma cirurgia cardíaca convencional.

Hospital Meridional de Cariacica, local onde será realizada a cirurgia cardíaca robótica Crédito: Ricardo Medeiros