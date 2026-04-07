Hospital no ES faz cirurgia cardíaca robótica no valor de R$ 100 mil

O Hospital Meridional Cariacica será palco nesta quarta-feira (8), às 10h, de uma cirurgia cardíaca robótica, técnica minimamente invasiva em que o cirurgião controla braços robóticos altamente precisos para realizar procedimentos no coração.
Segundo o médico Gustavo Peixoto, diretor do hospital, esse tipo de procedimento é inédito no Espírito Santo, no que se refere à cardiologia. “Essa cirurgia vem ganhando espaço por oferecer várias vantagens em comparação à cirurgia tradicional, que é aberta”, destaca.
A cirurgia cardíaca robótica será realizada em uma paciente pelo robô Da Vinci XI, de fabricação norte-americana, com a participação direta de uma equipe formada por dez profissionais (sendo quatro médicos), embora o procedimento mobilize cerca de 20 pessoas no total.
De acordo com Peixoto, a cirurgia robótica pode ser indicada em casos como correção de válvulas cardíacas, revascularização (pontes de safena selecionadas) e tratamento de algumas arritmias.
O diretor do hospital aponta inúmeras vantagens da cirurgia cardíaca robótica. Entre elas estão:
MENOR DOR NO PÓS-OPERATÓRIO
• Como há menor agressão cirúrgica, o desconforto costuma ser reduzido.
Embora tenha inúmeros benefícios, Gustavo Peixoto ressalta que a cirurgia cardíaca robótica exige equipe altamente especializada e pode ter custo mais elevado que uma cirurgia cardíaca convencional.
“Cirurgia cardíaca é cara por natureza. A desta quarta-feira, no Meridional Cariacica, custará ao redor de R$ 100 mil e foi viabilizada por convênio médico. Esse procedimento ainda não é feito pelo SUS no Espírito Santo”, explica Peixoto. “Além disso, nem todos os pacientes estão aptos ao procedimento”, acrescenta. O robô Da Vinci XI exigiu R$ 25 milhões de investimento do hospital.