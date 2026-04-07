Imagem de Nossa Senhora da Penha percorre presídio feminino em Cariacica

A imagem de Nossa Senhora da Penha percorreu pela terceira vez o Centro Prisional Feminino de Cariacica (VPFC), na Grande Vitória, em comemoração aos 456 anos da maior festa religiosa do Espírito Santo. O fotógrafo Fernando Madeira, de A Gazeta, registrou o momento em que a santa esteve na unidade, na manhã desta terça-feira (7). (Veja a galeria abaixo)
Segundo a organização da Festa da Penha, a intenção da ação é levar assistência religiosa para as detentas, fazendo parte do processo de ressocialização considerado pela Secretaria de Justiça (Sejus).
Imagem de Nossa Senhora da Penha visita presídio feminino
No Espírito Santo, cerca de dois mil voluntários religiosos trabalham nas unidades prisionais por meio de instituições de várias crenças.