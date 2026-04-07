Imagem de Nossa Senhora da Penha percorre presídio feminino em Cariacica

A imagem de Nossa Senhora da Penha percorreu pela terceira vez o Centro Prisional Feminino de Cariacica (VPFC), na Grande Vitória, em comemoração aos 456 anos da maior festa religiosa do Espírito Santo. O fotógrafo Fernando Madeira, de A Gazeta, registrou o momento em que a santa esteve na unidade, na manhã desta terça-feira (7). (Veja a galeria abaixo)