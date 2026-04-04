Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Promessa e fé

Aposentada prepara cachorros-quentes para romaria: 'Cheguei a fazer até mil'

Há mais de 10 anos, dona Leda doa alimento durante a Romaria dos Homens; história de milagre na família virou motivação para doação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 abr 2026 às 20:19

Publicado em 04 de Abril de 2026 às 20:19

Aposentada Leda Maria já está com tudo preparado para mais uma edição da Romaria dos Homens
Aposentada Leda Maria já está com tudo preparado para mais uma edição da Romaria dos Homens Crédito: Samy Ferreira
A poucos dias da Festa da Penha, a aposentada Leda Maria já está com tudo preparado para mais uma edição da Romaria dos Homens. A cozinha está organizada, as caixas térmicas separadas e parte dos ingredientes já comprada. Há mais de 10 anos, ela mantém a tradição de preparar cachorro-quente para doar aos romeiros que participam da caminhada.
“Na primeira vez, eu levei 50 cachorros-quentes, mas entreguei tão rápido. Aí eu falei, não, vou aumentar. Fiz 100, depois 750. No ano passado, cheguei a fazer até os mil”, contou.

Milagre na família virou motivação

Neto de Dona Leda nasceu antes do tempo e a intercessão dela foi fundamental para a saúde do neto
Neto de Dona Leda nasceu antes do tempo e a intercessão dela foi fundamental para a saúde do neto Crédito: Samy Ferreira
O que começou como um gesto simples se transformou em uma promessa movida pela fé. A filha de dona Leda teve pré-eclâmpsia, e o neto nasceu antes do tempo, justamente durante o período da Festa da Penha. Ela lembra que passou momentos de tensão no hospital, enquanto aguardava notícias. “Eu fiquei no corredor do hospital, rezando, pedindo à Nossa Senhora que intercedesse pela vida da minha filha e pelo meu netinho”, relatou.
A resposta veio pouco depois. Segundo dona Leda, um profissional da equipe médica confirmou que mãe e bebê estavam bem. "As enfermeiras saíram dos quartos e vieram me abraçar. Eu falei: 'Graças a Deus e obrigado Nossa Senhora, mais um milagre'", finalizou a aposentada.

Veja Também

Pela 1ª vez, Festa da Penha terá espetáculo com 150 drones

Terço Gigante feito com raspa de madeira ganha forma para a Festa da Penha

Lula sancionou: Festa da Penha agora é patrimônio cultural do país

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Festa da Penha Promessas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O truque mental viral que promete ajudar a dormir melhor — e o que a ciência diz sobre isso
Imagem de destaque
Gatos gostam de ser levados para passear ou isso é apenas um capricho dos tutores?
Imagem de destaque
Imagem de Nossa Senhora da Penha é acesa na Praia da Costa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados