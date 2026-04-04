Aposentada prepara cachorros-quentes para romaria: 'Cheguei a fazer até mil'

A poucos dias da Festa da Penha, a aposentada Leda Maria já está com tudo preparado para mais uma edição da Romaria dos Homens. A cozinha está organizada, as caixas térmicas separadas e parte dos ingredientes já comprada. Há mais de 10 anos, ela mantém a tradição de preparar cachorro-quente para doar aos romeiros que participam da caminhada.
“Na primeira vez, eu levei 50 cachorros-quentes, mas entreguei tão rápido. Aí eu falei, não, vou aumentar. Fiz 100, depois 750. No ano passado, cheguei a fazer até os mil”, contou.
Milagre na família virou motivação
O que começou como um gesto simples se transformou em uma promessa movida pela fé. A filha de dona Leda teve pré-eclâmpsia, e o neto nasceu antes do tempo, justamente durante o período da Festa da Penha. Ela lembra que passou momentos de tensão no hospital, enquanto aguardava notícias. “Eu fiquei no corredor do hospital, rezando, pedindo à Nossa Senhora que intercedesse pela vida da minha filha e pelo meu netinho”, relatou.
A resposta veio pouco depois. Segundo dona Leda, um profissional da equipe médica confirmou que mãe e bebê estavam bem. "As enfermeiras saíram dos quartos e vieram me abraçar. Eu falei: 'Graças a Deus e obrigado Nossa Senhora, mais um milagre'", finalizou a aposentada.