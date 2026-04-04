Aposentada prepara cachorros-quentes para romaria: 'Cheguei a fazer até mil'

Aposentada Leda Maria já está com tudo preparado para mais uma edição da Romaria dos Homens Crédito: Samy Ferreira

A poucos dias da Festa da Penha, a aposentada Leda Maria já está com tudo preparado para mais uma edição da Romaria dos Homens. A cozinha está organizada, as caixas térmicas separadas e parte dos ingredientes já comprada. Há mais de 10 anos, ela mantém a tradição de preparar cachorro-quente para doar aos romeiros que participam da caminhada.

“Na primeira vez, eu levei 50 cachorros-quentes, mas entreguei tão rápido. Aí eu falei, não, vou aumentar. Fiz 100, depois 750. No ano passado, cheguei a fazer até os mil”, contou.

Milagre na família virou motivação

Neto de Dona Leda nasceu antes do tempo e a intercessão dela foi fundamental para a saúde do neto Crédito: Samy Ferreira

O que começou como um gesto simples se transformou em uma promessa movida pela fé. A filha de dona Leda teve pré-eclâmpsia, e o neto nasceu antes do tempo, justamente durante o período da Festa da Penha. Ela lembra que passou momentos de tensão no hospital, enquanto aguardava notícias. “Eu fiquei no corredor do hospital, rezando, pedindo à Nossa Senhora que intercedesse pela vida da minha filha e pelo meu netinho”, relatou.