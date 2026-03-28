Sìmbolo de fé

Terço Gigante feito com raspa de madeira ganha forma para a Festa da Penha

Voluntários trabalham na fase final de montagem do terço, que terá 21 metros de altura, pesará quase 50 kg e será instalado no próximo sábado (4), no Convento

Publicado em 28 de março de 2026 às 17:02

Um dos principais símbolos da Festa da Penha, o Terço Gigante, tradicionalmente afixado entre duas palmeiras, já está ganhando forma para ser instalado no campinho do Convento da Penha, em Vila Velha.

Neste ano, a festa ocorre entre os dias 5 e 13 de abril, com o tema “Fazei de nós instrumentos da paz”, em homenagem ao Jubileu de São Francisco de Assis. O terço será instalado no próximo sábado (4), um dia antes do início do oitavário.

Inspirado na simplicidade franciscana, o terço, que é montado por voluntários, está sendo confeccionado de forma mais simples, com raspa de madeira, na cor natural, por um artesão de Recife, em Pernambuco. No total, são 59 contas, que representam as Ave Marias e o Pai Nosso, criando um terço de 21 metros de altura e quase 50 kg.

Contas do Terço Gigante são feitas com raspa de madeira Crédito: Fabrício Christ

“Começa com a ideia do São Francisco, amante da natureza, que respeita a natureza, que protege a natureza porque é dádiva de Deus para nós”, declarou o médico Osmar Sales, em entrevista à TV Gazeta.

Osmar é um dos voluntários que está ajudando na montagem do terço, neste sábado (28). Ele também foi o idealizador do primeiro Terço Gigante da Festa da Penha, em 1998, inspirado no grande terço da missa celebrada pelo papa João Paulo II no Rio de Janeiro, em 1997.

No ano passado, a Festa da Penha reuniu mais de 2 milhões de fiéis e, neste ano, a celebração ganha um novo peso: além de símbolo de fé, foi reconhecida nesta semana, por lei federal, como manifestação da cultura nacional.

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