Websérie "Corrida da Penha"

Grávida de 7 meses, corredora compartilha as expectativas para a Corrida da Penha

No primeiro episódio da segunda temporada da Websérie “Corrida da Penha”, Dani Almeida conta sobre como foi seu início no esporte e a emoção em correr durante a gestação

Publicado em 24 de março de 2026 às 18:20

Dani Almeida irá participar da Corrida da Penha grávida de seu filho, Bernardo Crédito: Divulgação

A 13º edição da Corrida da Penha será ainda mais especial para Dani Almeida, 34 anos. Isso porque, no dia 5 de abril, a corredora irá percorrer os 7 km da prova grávida de sete meses de seu primeiro filho, o Bernardo. Ela compartilha toda a emoção e expectativa por esse momento no primeiro episódio da segunda temporada da Websérie “Corrida da Penha”. Confira no vídeo abaixo:

Dani, que é manauara, mas mora no Espírito Santo há mais de 20 anos, já se considera capixaba e destaca que a paixão pela corrida começou, a princípio, tímida. Ela conta que não conseguia correr 1 km sem perder o fôlego, mas há quatro anos contratou uma consultoria e evoluiu ao ponto de participar de maratonas e competições de triatlo.

“Durante a gravidez, parei apenas com a bicicleta, mas mantenho a corrida e a natação em um volume e ritmo menor. Afinal, a gravidez requer atividade física, lógico que com todos os cuidados médicos, mas (praticar um esporte) é muito válido tanto para a saúde da mãe quanto para a do bebê”, afirma Dani, que cria conteúdos sobre corrida nas redes sociais, sempre com muito bom humor.

O episódio de Dani abre a segunda temporada da Websérie "Corrida da Penha", especial produzido pelo Estúdio Gazeta que reúne histórias de pessoas que dedicam a vida ao esporte e irão competir na tradicional prova que abre a Festa da Penha.

“Quero chegar até o final da prova, seja caminhando, seja correndo. Essa será minha terceira participação e, para mim, a Corrida da Penha representa tradição, esporte e alegria” completa Dani.

Corrida da Penha

A 13ª edição da Corrida da Penha, realizada por A Gazeta, acontece no dia 5 de abril com um percurso de 7 km. O trajeto começa às 6h30min na Praça do Ciclista, em Itaparica, com chegada na Prainha.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas pelo site https://www.redegazeta.com.br/corridadapenha/.

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