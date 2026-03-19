Festa da Penha

Rádio Gazeta amplia presença multiplataforma e reforça conexão com a fé na cobertura da Festa da Penha

Transmissões ao vivo, conteúdos exclusivos e ações nas redes sociais aproximam o público dos principais momentos da celebração.

Publicado em 19 de março de 2026 às 13:34

Festa da Penha 2025 Crédito: Vitor Jubini

A maior manifestação religiosa do Espírito Santo contará, mais uma vez, com uma cobertura ampla e integrada da Rádio Gazeta, emissora oficial da Festa da Penha. A proposta é levar informação, emoção e prestação de serviço ao público, acompanhando de perto os principais momentos de uma das celebrações mais tradicionais do estado.

Neste ano, a programação contempla a cobertura da Romaria dos Homens, da missa de encerramento e de toda a agenda da festa, com transmissões e entradas ao vivo. No ambiente digital, a rádio também aposta em ações de engajamento, como sorteios de camisetas da Romaria no Instagram.

Com foco na integração entre equipes e plataformas, a operação foi estruturada para atuar de forma conjunta com A Gazeta, ampliando o alcance da cobertura e garantindo atualizações em tempo real. A estratégia busca otimizar recursos, fortalecer a presença nos principais eventos e oferecer uma experiência informativa mais completa ao público.

A atuação digital ganha reforço com a produção de conteúdos exclusivos, com destaque para bastidores e para o trabalho dos profissionais envolvidos na realização da festa. A proposta é aproximar o ouvinte da cobertura, com publicações em tempo real e uma linguagem mais próxima. Entre os formatos previstos está o “Histórias de Fé”, que traz o relato de um ouvinte nas redes sociais da emissora.

De acordo com o coordenador de Marketing de Rádios da Rede Gazeta, João Arapiraca, a parceria com a Festa da Penha reforça o papel da rádio na conexão com o público. “Nossa audiência acompanha tudo de perto, vivendo esse momento de fé e devoção. A rádio contribui para aproximar ainda mais as pessoas dessa experiência”, afirma.

Ele destaca ainda que a cobertura vai além da informação factual. “Buscamos transmitir a emoção da festa, dar voz aos fiéis e mostrar os bastidores que fazem esse grande evento acontecer. É também uma oportunidade de valorizar uma das tradições mais importantes do Espírito Santo”, completa.

A cobertura mobiliza uma equipe multidisciplinar, com profissionais de locução, reportagem e produção, além da colaboração de diferentes núcleos da Rede Gazeta. Com forte alcance popular, a Festa da Penha reúne milhares de fiéis todos os anos, incluindo visitantes de outros estados, e deve registrar alto engajamento nas plataformas digitais, ampliando o acesso e permitindo que o público acompanhe a celebração mesmo à distância.

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