Leonel Ximenes
Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Lula sancionou: Festa da Penha agora é patrimônio cultural do país

Projeto de lei de autoria do senador Fabiano Contarato (PT-ES) foi sancionado pelo presidente da República

Vitória
Publicado em 27/03/2026 às 03h11
Festa da Penha 2025: Romaria das Mulheres reúne multidão de fiéis
Devotas conduzem a imagem de Nossa Senhora da Penha para o altar onde é celebrada a missa de encerramento da Romaria das Mulheres. Crédito: Vitor Jubini

Uma das maiores expressões de fé e tradição do Espírito Santo agora tem reconhecimento oficial em todo o país. O presidente Lula (PT) sancionou, nesta quinta-feira (26), o Projeto de Lei 3472/2024, de autoria do senador Fabiano Contarato (PT-ES), que reconhece a Festa da Penha como patrimônio cultural nacional.

Com o reconhecimento nacional, a Festa da Penha se consolida não apenas como tradição do Espírito Santo, mas como patrimônio de todo o povo brasileiro. “A Festa da Penha faz parte da nossa história, da nossa fé e da nossa identidade enquanto povo capixaba. Esse reconhecimento fortalece nossas tradições e impulsiona a economia local, levando o nome do Espírito Santo para o Brasil e para o mundo”, destaca o senador.

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Além de seu valor espiritual, a festividade também movimenta o turismo e a economia regional, consolidando o Espírito Santo como destino de fé e cultura.

Neste ano, a Festa da Penha completa 456 anos e será realizada de 5 a 13 de abril, com programação no Convento da Penha e no Parque da Prainha, em Vila Velha. Serão nove dias de missas, romarias e shows, reunindo milhares de devotos.

O senador Contarato, autor do projeto de lei: “A Festa da Penha faz parte da nossa história, da nossa fé e da nossa identidade
O senador Contarato, autor do projeto de lei: “A Festa da Penha faz parte da nossa história, da nossa fé e da nossa identidade". Crédito: Alessandro Dantas

Com o tema “Fazei de nós instrumentos da paz”, inspirado nos 800 anos de São Francisco de Assis, a festa convida os fiéis à reflexão e à vivência da fé. Ao todo, estão previstas mais de 40 missas e 14 romarias, culminando no dia 13 de abril, quando se celebra Nossa Senhora da Penha, feriado estadual e ponto alto da maior manifestação religiosa capixaba.

MUDANÇA NA ROMARIA DOS HOMENS

 E neste ano haverá uma novidade: conforme a coluna antecipou, a Romaria dos Homens, que ocorrerá no dia 11 de abril, sairá da Catedral Metropolitana de Vitória uma hora mais cedo que o habitual. A missa de envio será celebrada às 17h e o cortejo começa às 18h - nos anos anteriores, começava às 19h. A missa de encerramento da romaria está prevista para 23h, no Parque da Prainha.

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