Prefeitura no ES apoiará Rosário da Madrugada do Frei Gilson em praça

Frei Gilson durante o Rosário da Madrugada, oração que é transmitida pelas redes sociais. Crédito: Facebook

A Prefeitura de Castelo anunciou que vai fornecer telão, som e cadeiras para que os fiéis acompanhem o famoso Rosário da Madrugada do Frei Gilson. A oração, transmitida pelas redes sociais do religioso, será realizada neste sábado (28), a partir das 3h50 da madrugada, na Praça Três Irmãos.



“Se possível, traga seu terço e um lanche para partilha. Venha fazer parte desse momento tão especial e rezar conosco, junto com o Frei Gilson. Esperamos por você!”, publicou a prefeitura em suas redes sociais.

Terra natal do governador Renato Casagrande (PSB), Castelo, no Sul do Espírito Santo, tem forte tradição católica. A cidade é palco da maior festa de Corpus Christi do Estado, evento que reúne milhares de fiéis todos os anos no mês de junho.

A ORAÇÃO DE FREI GILSON

A iniciativa do Rosário da Madrugada surgiu quando o frade católico, conhecido por pertencer ao Instituto Hesed, decidiu consagrar suas madrugadas durante a Quaresma. O religioso já chegou a reunir mais de 1,5 milhão de acessos simultâneos durante sua oração.

Fiéis caminham ao lado e até por cima dos tapetes de Corpus Christi, em Castelo. Crédito: Vitor Jubini

A reza ocorre de segunda a sábado, começando por volta das 3h50, com início oficial da oração às 4h, e é transmitida pelo YouTube, Instagram e Facebook do Frei Gilson.

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Frei Gilson é um fenômeno da internet. O frade tem 12,5 milhões de seguidores no Instagram; 9,51 milhões no YouTube; 3,3 milhões no Facebook; 3,4 milhões no TikTok; e 177 mil no X (antigo Twitter).

Tradição da Igreja Católica, o rosário é uma oração em que os fiéis repetem preces como o Pai-Nosso e a Ave-Maria enquanto meditam passagens bíblicas da vida de Jesus e Maria.

A oração é dividida em “mistérios” que representam momentos importantes da fé cristã, e costuma ser rezada com o auxílio de um cordão de contas. O nome “rosário” vem de “ramalhete de rosas”, que na fé católica é oferecido simbolicamente a Nossa Senhora.

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