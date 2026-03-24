Cidade campeã da paz no ES tem 1° homicídio após 1.402 dias

Parque Nacional do Caparaó, em Pedra Menina. Crédito: Reprodução/@parquenacionaldocaparao/@samuoliversilva

O corpo de um homem encontrado no meio de uma lavoura de café, no distrito de Pedra Menina, em Dores do Rio Preto, interrompeu uma sequência de 1.402 dias sem homicídios na pacata cidade da região do Caparaó. O pequeno município era, até então, o mais pacato do Espírito Santo, segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp).



A vítima foi encontrada na última quarta-feira (18), na região onde fica a portaria capixaba para acesso ao Pico da Bandeira, monumento natural muito procurado por turistas de todo o país.

Segundo o Portal TNL, o corpo foi identificado por um parente como sendo de José Antônio Santos Assis, 58 anos, que foi levado para o Serviço Médico-Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

O último homicídio ocorrido em Dores do Rio Preto aconteceu no dia 15 de maio de 2022.

Agora, o Painel de Homicídios do Observatório de Segurança Pública do Espírito Santo registra Iconha, no Sul do Estado, como o município há mais tempo sem assassinatos: 1.191 dias.

Em segundo lugar, no Mapa da Paz da Sesp, está Vila Pavão, no Noroeste do Estado, com 866 dias; e Alfredo Chaves, no Sul, com 800 dias. Entre as maiores cidades da Grande Vitória, Cariacica está em melhor posição no ranking, com 19 dias sem homicídios.

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