Ex-prefeito tem contas rejeitadas e fica inelegível por 8 anos no ES

Por sete votos a dois, a Câmara Municipal de Dores do Rio Preto, na região do Caparaó, rejeitou as contas do ex-prefeito Cleudenir José de Carvalho Neto, o Ninho (União Brasil), relativas a 2021. Com a decisão, o ex-prefeito fica inelegível por oito anos.
Curiosamente, a rejeição contraria o parecer do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), que havia recomendado a aprovação das contas, mas com ressalvas.
O Ministério Público de Contas do ES (MPC-ES), por sua vez, teve outro entendimento e apresentou recurso no TCE-ES pedindo a rejeição das contas de 2021 de Ninho, em vez da aprovação com ressalvas inicialmente recomendada pelo órgão técnico.
Durante a sessão da Câmara de Dores do Rio Preto, realizada no último dia 5, o ex-prefeito esteve presente no plenário, onde realizou sua defesa sobre o processo. Após as discussões, a matéria foi colocada em votação e o resultado final ficou cinco a dois pela rejeição das contas de Ninho relativas a 2021.
Em conversa com a coluna, o ex-prefeito destacou que as contas dele foram aprovadas pelo Tribunal de Contas e considerou que a votação no Legislativo teve caráter político: “A decisão teve o único intuito de me deixar inelegível, para que eu não volte a ser candidato, mas me cabe respeitar os representantes do povo”, afirmou Ninho.
QUEM APOIA QUEM
Ele sugere que foi traído por parte dos parlamentares. “Na última eleição eu apoiei o prefeito e elegemos seis vereadores. Desses seis, quatro votaram contra minhas contas”, lamentou. O atual prefeito é Thiago Pessoti (PP), com quem Ninho está rompido politicamente.
O ex-prefeito disse que ainda não sabe se vai recorrer da decisão da Câmara: “Não sou de desistir e estou aguardando a ata ser votada. Pedimos todo o processo para ver se podemos recorrer. Se o processo tiver algum vício, irei recorrer ao Judiciário. Devo isso à minha família e ao povo que confia em mim”, declarou.
Cleudenir José de Carvalho Neto foi prefeito de Dores do Rio Preto por dois mandatos consecutivos (2017-2024) e vereador de 2013 a 2016.
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